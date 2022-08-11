"Молодчинка", "Украиночка". Двухлетняя дочь Димопулос умилила сеть исполнением песни "Ой, у лузі червона калина". Видео

"Любимая украинская песня", – подписала ролик Димопулос.

"Украиночка", – отреагировали в сети.

"Какая сладенькая", – написали в комментариях.

"Такая хорошая девочка. Молодчинка", – оценили ролик подписчики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Санта Димопулос замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. София (2019) – их общая дочь. От отношений с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).

10 марта 2022 года Димопулос назвала действия российских оккупантов по отношению к мирному населению Украины геноцидом. После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка находилась за границей. Она не называла страну своего проживания. В июне Димопулос сообщила, что вернулась в Киев. Сейчас она вместе с семьей отдыхает в Танзании.