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11 августа, 2022
 
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"Молодчинка", "Украиночка". Двухлетняя дочь Димопулос умилила сеть исполнением песни "Ой, у лузі червона калина". Видео

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Димопулос родила дочь в 2019 году
Димопулос родила дочь в 2019 году
Фото: santadimopulos / Instagram

Украинский блогер, победительница "Танцев со звездами" 2020 года на "1+1" Санта Димопулос 11 августа в Instagram разместила ролик, в котором запечатлена ее двухлетняя дочь София во время исполнения гимна сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина".

"Любимая украинская песня", – подписала ролик Димопулос.

"Украиночка", – отреагировали в сети.

"Какая сладенькая", – написали в комментариях. 

"Такая хорошая девочка. Молодчинка", – оценили ролик подписчики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Санта Димопулос замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. София (2019) – их общая дочь. От отношений с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).

10 марта 2022 года Димопулос назвала действия российских оккупантов по отношению к мирному населению Украины геноцидом. После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка находилась за границей. Она не называла страну своего проживания. В июне Димопулос сообщила, что вернулась в Киев. Сейчас она вместе с семьей отдыхает в Танзании. 

Теги: война России против Украины, Санта Димопулос, песня
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