"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара

"Красота современных технологий. Бикини из ткани с эффектом загара", – подписала фото Костромичева.

"Вот красавица", – восхитились в сети.

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Контекст:

Костромичева родилась 11 июня 1986 года в Севастополе. Окончила Севастопольский национальный технический университет по специальности "медицинская электроника".

В 20 лет она начала модельную карьеру в миланском агентстве Why Not. Сотрудничала с модными домами и брендами Givenchy, YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Nina Ricci.

В 2015-м вышла замуж за итальянского бизнесмена Джейсона Капоне, в том же году родила сына Сальваторе.