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18 августа, 2022
 
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"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара

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Костромичева родилась в Севастополе
Костромичева родилась в Севастополе
Фото: alla / Instagram

Украинская модель Алла Костромичева 17 августа разместила в Instagram фото, на котором запечатлена сидящей на лестнице в купальнике от украинского бренда.

"Красота современных технологий. Бикини из ткани с эффектом загара", – подписала фото Костромичева.

"Вот красавица", – восхитились в сети.

Контекст:

Костромичева родилась 11 июня 1986 года в Севастополе. Окончила Севастопольский национальный технический университет по специальности "медицинская электроника".

В 20 лет она начала модельную карьеру в миланском агентстве Why Not. Сотрудничала с модными домами и брендами Givenchy, YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Nina Ricci.

В 2015-м вышла замуж за итальянского бизнесмена Джейсона Капоне, в том же году родила сына Сальваторе.

Теги: купальник, бикини, Алла Костромичева
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