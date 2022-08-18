Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2022
 
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"Сексуальная русалка". Амбросио с верхнего ракурса показала фигуру в бикини

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Амбросио мать двоих детей
Амбросио – мать двоих детей
Фото: alessandraambrosio / Instagram

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио 17 августа разместила в Instagram пляжные снимки, на которых запечатлена с верхнего ракурса в бикини.

Модель позирует в кадре, стоя в воде. Она отметила, что снимки сделаны во время отдыха в Черногории. 

"Сексуальная русалка", – оценили снимки поклонники.

"Красивые фото", – прокомментировали фолловеры.

Контекст:

Амбросио родилась 11 апреля 1981 года в Эрешине (Бразилия). Известность ей принесла работа с брендом белья Victoria's Secret. Также она была первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret – Pink. Сотрудничала с брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

С 2005 года Амбросио состоит в отношениях с американским предпринимателем Джейми Мазуром. У пары двое детей: дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур (2008) и сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур (2012).

Теги: пляж, купальник, Алессандра Амбросио, лето
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