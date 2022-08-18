"Сексуальная русалка". Амбросио с верхнего ракурса показала фигуру в бикини

Модель позирует в кадре, стоя в воде. Она отметила, что снимки сделаны во время отдыха в Черногории.

"Сексуальная русалка", – оценили снимки поклонники.

"Красивые фото", – прокомментировали фолловеры.

Контекст:

Амбросио родилась 11 апреля 1981 года в Эрешине (Бразилия). Известность ей принесла работа с брендом белья Victoria's Secret. Также она была первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret – Pink. Сотрудничала с брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

С 2005 года Амбросио состоит в отношениях с американским предпринимателем Джейми Мазуром. У пары двое детей: дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур (2008) и сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур (2012).