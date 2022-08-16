Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ

"Поймали невероятно красивый рассвет", – подписала снимки блогер.

"Я не призываю впадать в депрессию, но так кайфовать напоказ, когда столько горя..." – отреагировали подписчики.

"Купальник слишком откровенный. Лучше уже голой", – написали в сети.

"Купальник супер, а фигура еще лучше", – восхитились фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

В ответ на критику Квиткова опубликовала фотоотчет, напомнив подписчикам, что в мае 2022 года она вместе с мужем, украинским ведущим Никитой Добрыниным перевела на ВСУ 1 млн грн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)