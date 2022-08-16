Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ

"Поймали невероятно красивый рассвет", – подписала снимки блогер.
"Я не призываю впадать в депрессию, но так кайфовать напоказ, когда столько горя..." – отреагировали подписчики.
"Купальник слишком откровенный. Лучше уже голой", – написали в сети.
"Купальник супер, а фигура еще лучше", – восхитились фолловеры.
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В ответ на критику Квиткова опубликовала фотоотчет, напомнив подписчикам, что в мае 2022 года она вместе с мужем, украинским ведущим Никитой Добрыниным перевела на ВСУ 1 млн грн.
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Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.
13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.
После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону. Сейчас он ведет шоу ЖВЛ на канале ТЕТ, Их с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.