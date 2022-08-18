"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше

"Кому душу продать за такую фигуру, как у вас?" – спросили у актрисы поклонники.
"Правильному питанию и спорту", – ответила Мишина.
"А правда, что вы раньше курили?" – также поинтересовались в сети.
Актриса ответила на вопрос, разместив архивный снимок, на котором запечатлена школьницей с сигаретой и бутылкой с алкоголем в руках.
"Шок-контент", – подписала она снимок.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
В конце апреля 2022 года Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.