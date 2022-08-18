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18 августа, 2022
 
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"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше

Мишина родилась в1989 году в Севастополе
Мишина родилась в1989 году в Севастополе
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 17 августа, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, рассказала, благодаря чему ее фигура остается стройной.

"Кому душу продать за такую фигуру, как у вас?"  – спросили у актрисы поклонники.

"Правильному питанию и спорту",  – ответила Мишина.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram
Скриншот: misha.k.ua / Instagram

"А правда, что вы раньше курили?"  – также поинтересовались в сети.

Актриса ответила на вопрос, разместив архивный снимок, на котором запечатлена школьницей с сигаретой и бутылкой с алкоголем в руках.

"Шок-контент",  – подписала она снимок.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram
Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля 2022 года Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.

Теги: кино, актриса, Ксения Мишина, питание
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