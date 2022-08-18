"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше

Мишина родилась в1989 году в Севастополе Фото: misha.k.ua / Instagram

"Кому душу продать за такую фигуру, как у вас?" – спросили у актрисы поклонники.

"Правильному питанию и спорту", – ответила Мишина.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram

"А правда, что вы раньше курили?" – также поинтересовались в сети.

Актриса ответила на вопрос, разместив архивный снимок, на котором запечатлена школьницей с сигаретой и бутылкой с алкоголем в руках.

"Шок-контент", – подписала она снимок.