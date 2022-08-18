49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем

На романтическом фото Клум и Каулитц запечатлены за столом, вероятно, во время завтрака. Перед ними кофе и брускетты.

Супруги позировали с прикрытыми глазами, прижавшись друг к другу.

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Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум моложе ее на почти 17 лет.