Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2022
 
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49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем

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Клум замужем во второй раз
Клум замужем во второй раз
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 17 августа опубликовала в Instagram совместное фото со своим 32-летним мужем, музыкантом Томом Каулитцем.

На романтическом фото Клум и Каулитц запечатлены за столом, вероятно, во время завтрака. Перед ними кофе и брускетты.

Супруги позировали с прикрытыми глазами, прижавшись друг к другу.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум моложе ее на почти 17 лет.

Теги: кофе, модель, музыкант, Хайди Клум, фото, Том Каулитц, муж, завтрак
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