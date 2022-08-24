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24 августа, 2022
 
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"Моя принцесса". Звезда "Женского Квартала" и Improv Live Show Шумко показал фото поцелуя с женой

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Шумко заявил, что у него с женой "интересная, смешная, местами неповторимая жизнь"
Шумко заявил, что у него с женой "интересная, смешная, местами неповторимая жизнь"
Фото: kvartal95.com/ua

Украинский юморист, актер "Женского Квартала" (телеканал "1+1") и Improv Live Show ("Новый канал") Владимир Шумко в Instagram поздравил супругу Анну с пятилетием брака.

"Моя принцесса. Уже пять лет со дня регистрации. Со дня регистрации. Мне кажется, что я знаю тебя всю жизнь... Интересная, смешная, местами неповторимая жизнь. Хочу больше, интереснее и смешнее! Люблю", – написал он.

Пост Шумко сопроводил снимком, на котором целует жену в губы.

Контекст:

Шумко родился 9 мая 1987 года в Умани Черкасской области. 

Кроме "Женского Квартала" и Improv Live Show, Шумко в прошлом известен как актер театра "Черный квадрат".

Актер женился 22 августа 2017 года.

Теги: Украина, свадьба, студия Квартал 95, фото, поцелуй, Женский Квартал, жена, Владимир Шумко
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