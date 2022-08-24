"Моя принцесса". Звезда "Женского Квартала" и Improv Live Show Шумко показал фото поцелуя с женой

Шумко заявил, что у него с женой "интересная, смешная, местами неповторимая жизнь" Фото: kvartal95.com/ua

"Моя принцесса. Уже пять лет со дня регистрации. Со дня регистрации. Мне кажется, что я знаю тебя всю жизнь... Интересная, смешная, местами неповторимая жизнь. Хочу больше, интереснее и смешнее! Люблю", – написал он.

Пост Шумко сопроводил снимком, на котором целует жену в губы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вова Шумко (@vovashumko)