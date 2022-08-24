"Моя принцесса". Звезда "Женского Квартала" и Improv Live Show Шумко показал фото поцелуя с женой

"Моя принцесса. Уже пять лет со дня регистрации. Со дня регистрации. Мне кажется, что я знаю тебя всю жизнь... Интересная, смешная, местами неповторимая жизнь. Хочу больше, интереснее и смешнее! Люблю", – написал он.
Пост Шумко сопроводил снимком, на котором целует жену в губы.
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Шумко родился 9 мая 1987 года в Умани Черкасской области.
Кроме "Женского Квартала" и Improv Live Show, Шумко в прошлом известен как актер театра "Черный квадрат".
Актер женился 22 августа 2017 года.