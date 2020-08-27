"Это восторг!". Актриса студии "Квартал 95" оседлала жеребца

Актриса проекта студии "Квартал 95" – "Женского Квартала" Ирина Сопонару показала фото в платье-комбинации.

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару оседлала лошадь. Снимком она поделилась в Instagram.

"А вот результат нашей с [фотографом Оксаной Шевчук] поездки на [ранчо]. Это любовь! Это восторг!" – написала она.

Сопонару позировала в черном платье-комбинации, с распущенными волосами.

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах. Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига Смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского Квартала".