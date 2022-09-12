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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Война закончится, когда Украина восстановит границы 1991 года. О другом никто и думать не хочет

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Чашка: День победы наступит, когда исчезнет Россия
Чашка: День победы наступит, когда исчезнет Россия
Фото: Марія Чашка / Facebook

Когда Россия настолько ослабнет, что как империя исчезнет с карты мира, наступит настоящая победа, заявила в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель командира 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатская Сечь" Мария Чашка.

"Среди всех военных, среди всего нашего подразделения есть абсолютное понимание того, что не может даже идти речь о границах по состоянию на 23 февраля 2022 года. Об этом даже никто говорить и думать не желает. Мы все однозначно говорим о том, что победа наступит тогда, когда в первую очередь мы восстановим границы 1991 года. Только так и не иначе. Никаких переговоров, никаких полупобед мы даже не можем представить", – подчеркнула замкомандира батальона.

Она акцентировала, что настоящей победой станет лишь исчезновение России как империи.

"Действительно победа для Украины наступит только тогда, когда Россия настолько ослабнет, что начнет исчезать или просто исчезнет как империя с карты. Только тогда на самом деле наступит настоящая победа, потому что только тогда мы сможем быть уверены, что это не будет временное успокоение ее амбиций, что это не будет временное затишье, что через год, два, три, пять, когда они восстановят силы, не начнется снова [война]. Поэтому на самом деле день победы наступит, когда исчезнет Россия", – сказала Чашка.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, военные, переговоры, Алеся Бацман, батальон, ВСУ, Карпатская Сечь, война России против Украины, Мария Чашка
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