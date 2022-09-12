Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка рассказала, как в армии складываются отношения между военнослужащими мужчинами и женщинами

"У нас в подразделении не только мужчины, есть и женщины. У нас нет проблем с дисциплиной. У нас есть мотивация, у нас есть желание воевать, у нас есть желание уничтожать врага, у нас есть желание одержать победу", – подчеркнула собеседница.

По ее словам, все бойцы чувствуют себя частью единого коллектива.

"Каждый из нас понимает: он или я, или кто-то другой, в каком звании – не имеет значения – мы все являемся частями одного большого механизма, который освобождает нашу землю. И не имеет значения, какая твоя функция в этом механизме: ты колесо, руль или какой-то винтик, который что-то соединяет. В любом случае, если этот винтик не будет крутиться, весь механизм не будет двигаться. У нас есть понимание этого. Поэтому нет никаких проблем с выполнением каких-либо приказов, общением. У нас очень дружеское общение. И мы на этой – дружеской, добробатовской – атмосфере воюем", – пояснила Чашка.

Она отметила, что в батальоне нет "никаких проблем" в плане взаимоотношений.

"Карпатская Сечь" очень особенный батальон по своей атмосфере. Наш славный командир Олег Куцин, к сожалению, погибший в бою не так давно, создал не просто добровольческое подразделение – он создал такие побратимские отношения, которые дают возможность выполнять любую работу. У нас нет каких-то моментов, что кого-то нужно заставлять куда-то заступать, на какие-то позиции, выполнять какую-то работу... У нас все происходит настолько по-братски, что не чувствуется какого-то расстояния, предела, какого-нибудь подчинения. И ребята наши очень мотивированы", – рассказала замкомандира.

Среди бойцов подразделения нет тех, кто попал на службу случайно или по принуждению, акцентировала Чашка.

"Это все те, кто душой рвался на фронт, кто хотел победы, кто хотел так же, как и я, сделать все, что только может, чтобы приблизить победу, чтобы победить этого московского врага. Поэтому нет никакой проблемы в общении и очень комфортно в нашем добробате служить", – сказала Чашка.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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