Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка рассказала, почему в 2015 году ушла в добровольцы и как стала офицером ВСУ

"Когда началась первая волна московско-украинской войны, мой старший сын, которому тогда было 18 лет, пришел домой и сказал: "Мама, мы всегда с вами говорили о том, что в жизни самое важное – это Бог и Украина. Ну, вот сейчас такое время, что Украина нуждается во мне. И я хочу идти добровольцем". Конечно, свои эмоции вам передать я наверняка не смогу. До сих пор, как вспоминаю, наворачиваются слезы на глаза. Но я проглотила свои материнские страхи, переживания, ощущения. Сказать ему: "Сын, не иди" – я бы не смогла. Мне не позволила бы моя совесть", – поделилась собеседница.

Она отметила, что стремилась прививать детям определенные ценности и сын поступил в соответствии с ними.

"Он тогда пошел добровольцем в батальон особого назначения "Сечь". Некоторое время их тренировали, учили, а потом отправили в зону боевых действий в Донецкую область. Я в это время активно включилась в волонтерскую работу, помогала, ездила в его подразделение. А потом поняла, что в принципе могу делать больше. Я услышала взрывы рядом и поняла, что это можно преодолеть, к этому даже можно привыкнуть. И тогда приняла решение. Уже знакома была с нашим легендарным командиром Олегом Куциным. Позвонила ему и спросила, могу ли я быть полезна в его добровольческом подразделении, которое только начало создаваться, – добровольческом подразделении "Карпатская Сечь". Он охотно меня принял", – отметила Чашка.

Она рассказала, что взяла на два месяца отпуск и уехала в Донецкую область, в Курахово. Командир сразу назначил ее заместителем, поскольку она имела организаторские способности и управленческий опыт.

"На тот момент я была депутатом областного совета и руководителем аппарата областной администрации. Я решила, что это все не имеет значения на самом деле. Имеет значение только происходящее на линии фронта. И я приняла решение, что какое-то время там проведу, но вернулась через два года уже офицером Вооруженных сил Украины. В начале мая 2015 года стала на военный учет, подписала контракт. Командир сказал, что, чтобы быть настоящим военным и выполнять важные функции, нужно иметь офицерские знания и офицерское звание, и меня делегировал на обучение. Так я получила первоначальное офицерское звание. И как заместитель командира уже потом сводной штурмовой роты 93-й механизированной бригады служила почти до конца 2016 года", – рассказала Чашка.

После демобилизации она снова занялась общественной и политической деятельностью. Но после 24 февраля снова пошла воевать.

"Я как гражданин, как националистка и как офицер запаса, конечно, не могла не пойти снова. Точнее, юридически я могла не идти, потому что должность, на которой я работала, и многие другие нюансы юридически могли дать мне возможность не служить, но я никогда не смогла бы не сделать снова всего, что я сейчас делаю", – заявила замкомандира.

Она отметила, что не считает себя "никакой героиней".

"Я обычная, такая, как миллионы наших других женщин. Не только в Вооруженных силах Украины их много служит, но и волонтеры, которые лепят вареники, ищут средства, покупают дроны, машины и работают, не покладая рук, и те, которые просто отдают часть своих заработанных средств на помощь. Это весь наш украинский народ такой героический, и я только одна из них. Трое детей у меня уже взрослые, самостоятельные. Младшему 15 лет. То, что дети подросли, также позволяет больше делать то, к чему душа сейчас стремится. То есть отдавать еще больше себя своей нации, своему государству", – подчеркнула Чашка.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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