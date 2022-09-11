Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Быт на войне разный. Бывало, ночью просыпаешься от того, что у тебя по лицу ползет мышь

"На самом деле романтики [на фронте], я бы сказала, совсем немного или нет вообще. Романтикой это все окажется уже после победы. А сейчас это слезы, грязь и кровь. Но и вдохновение. Время на войне имеет какую-то особенность, бежит настолько быстро... Говорят, что в жизни время, в принципе, бежит быстро. Поверьте мне: на войне оно бежит в 100, 1000 раз быстрее. И мы живем в таких эмоциональных качелях, что, мне кажется, наша психика не успевает их обрабатывать и осмысливать. Когда утром может быть какой-то успех (подвезли какую-нибудь технику), в обед что-то случилось (кто-то, не дай бог, ранен, и мы волнуемся и переживаем), а к вечеру снова какой-то успех и у нас снова взрыв эмоций. А до утра ты обнуляешься. И так изо дня в день", – рассказала Чашка.

По ее словам, бойцы не успевают задумываться и над какими-то бытовыми ситуациями.

"Быт на войне бывает очень разный. Это зависит от того, где находится подразделение, в какие условия попало, какие задачи выполняют в тот или иной момент. В моей жизни бывало по-разному. Бывало, ночью просыпаешься от того, что у тебя по лицу ползет мышь... Это один из самых неприятных бытовых моментов. Знаете ли, наступает период холодов и все они прячутся куда-то, где есть еда, тепло. И они тогда совершенно смелеют", – поделилась замкомандира.

Большой радостью на службе является горячая вода.

"Когда есть теплая вода в кране и электричество в розетке, можно даже волосы феном высушить – и ты от этого уже счастлива. Или отпроситься у командира на какие-то несколько часов, выехать в какой-нибудь ближайший городок, чтобы постричься или покраситься, – это вообще... Бывает действительно по-разному. Когда женщины идут в армию на войну, они должны быть готовы ко всему. И к тому, что туалет на дворе и только в кустах, и к тому, что мышь лазит возле тебя. Если психологически вы к этому не готовы, то лучше 30 раз подумать, чтобы потом не стать обузой для своего подразделения", – подчеркнула Чашка.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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