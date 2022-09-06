​Командир белорусского полка ВСУ Прохоров: В "Азове" чувствуешь, если что-то произойдет, у тебя за спиной полк ребят, которые за тебя будут до конца бороться

Прохоров: На вопрос, чему меня научили в "Азове", я бы ответил: "Всему" Фото: Батальён Кастуся Каліноўскага / Telegram

"Я наблюдал за событиями в Украине, восхищался тем, как украинцы показывали свое недовольство, показывали, как нужно доводить дело до конца. В какой-то момент происходит аннексия Крыма. Я как раз к тому моменту завершил все свои дела, уволился с работы. И мы с ребятами поехали в Украину. Но перед этим поехали два моих друга – пробили, так сказать, обстановку. Они были уже в батальоне "Азов". А в конце 2014 года они сказали: "Ребята, приезжайте – мы договоримся, попадете сразу в "Азов". Все будет хорошо". Так и произошло", – сообщил Прохоров.

Он подчеркнул, что служба в "Азове" стала для него школой жизни.

"За время в "Азове" я прочувствовал, что такое настоящая, огромная, большая семья. И на вопрос, чему меня научили в "Азове", я бы ответил: "Всему". Все, что я знаю о военных темах, – все оттуда. И то, что в меня впиталось это побратимство, – это все вложилось в меня в "Азове". Та самая сильная идея, что Украина в сердце всегда, идея нации – все вот эти постулаты свободной Украины заряжали меня все то время, пока я находился в "Азове". Это невероятной энергетики сообщество. В "Азове" чувствуешь, что если что-то вдруг с тобой, не дай бог, произойдет, то у тебя за спиной целый полк ребят, которые тебя не забудут. Они за тебя будут до конца бороться. Вот это непередаваемые ощущения целостности и сильного кулака, который постоянно задавал тренд, что Украина находится под охраной людей, которые готовы отдавать самое дорогое, что у них есть, – свои жизни", – поделился боец.

Он подчеркнул, что азовцы первыми в Украине начали проводить тренировки по стандартам армий НАТО.

"Как показали боевые действия, например, на "Азовстали", – это воины с большой буквы. Там просто первоклассные специалисты есть. Реально подготовка одна из самых лучших", – заявил Прохоров.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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