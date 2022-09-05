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Командир белорусского полка ВСУ Прохоров рассказал, почему революция 2020 года в Беларуси не победила

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В 2020 году в Беларуси вспыхнули крупнейшие в стране протесты
В 2020 году в Беларуси вспыхнули крупнейшие в стране протесты
Фото: EPA

Белорусская революция 2020 года не увенчалась успехом, так как у протестующих не было конкретного лидера и цели, ради которой они выходили на митинги. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал командир белорусского полка ВСУ Денис Прохоров.

"Я в 20-м году сидел, и у меня было дикое желание сорваться и уехать туда, но понимал, что нельзя, если вкратце. Я вижу следующее. Там было несколько лагерей мнений. Одни как раз таки с цветочками шли говорить свое недовольство. Именно говорить. Вторые брали "коктейли Молотова", строили баррикады и восприняли это как момент для реализации революции. Да? Все это не могло сосуществовать и не привело ни к какому конечному результату, потому что не было выбранного правильного – одного хотя бы – вектора, куда людям идти", – считает он.

По мнению Прохорова, на тот момент митингующим белорусам не хватило человека, который смог бы взять на себя ответственность повести их за собой.

"Для того чтобы это превратилось не просто в высказывания какого-то своего недовольства, а в какую-то конкретную цель. То есть люди просто приходили на улицы не ради какой-то цели: типа свергнуть кого-то. Потому что даже не было на тот момент этих кандидатов: кого поставить. Кого-то посадили, кого-то не посадили. Поэтому люди просто выходили и говорили: "Нас обманули. Мы тебя не выбрали". А дальше что? А дальше не было этого вот этого всего плана, вектора – ничего не было построено, к сожалению", – говорит он.

Именно поэтому, по мнению Прохорова, белорусские протесты в конце концов угасли.

"Забастовка – хорошо, но дети сами себя не прокормят". И вот началось это все. Вновь не получилось, как говорится. На мой взгляд, это все произошло из-за того, что не было какого-то жесткого вектора, чтобы люди понимали, куда и зачем они идут", – подытожил он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В 2020 году в Беларуси после выборов президента, на которых победу одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, вспыхнули массовые протесты. На пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала.

Участников протестов власти страны жестко преследовали. По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьмиПо состоянию на 4 сентября в Беларуси признаны политическими заключенными 1322 человека.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Следующие выборы президента Беларуси должны состояться в 2025 году.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, митинг, протесты в Беларуси, Денис Прохоров
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