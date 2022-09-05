Командир белорусского полка ВСУ Прохоров рассказал, почему революция 2020 года в Беларуси не победила

"Я в 20-м году сидел, и у меня было дикое желание сорваться и уехать туда, но понимал, что нельзя, если вкратце. Я вижу следующее. Там было несколько лагерей мнений. Одни как раз таки с цветочками шли говорить свое недовольство. Именно говорить. Вторые брали "коктейли Молотова", строили баррикады и восприняли это как момент для реализации революции. Да? Все это не могло сосуществовать и не привело ни к какому конечному результату, потому что не было выбранного правильного – одного хотя бы – вектора, куда людям идти", – считает он.

По мнению Прохорова, на тот момент митингующим белорусам не хватило человека, который смог бы взять на себя ответственность повести их за собой.

"Для того чтобы это превратилось не просто в высказывания какого-то своего недовольства, а в какую-то конкретную цель. То есть люди просто приходили на улицы не ради какой-то цели: типа свергнуть кого-то. Потому что даже не было на тот момент этих кандидатов: кого поставить. Кого-то посадили, кого-то не посадили. Поэтому люди просто выходили и говорили: "Нас обманули. Мы тебя не выбрали". А дальше что? А дальше не было этого вот этого всего плана, вектора – ничего не было построено, к сожалению", – говорит он.

Именно поэтому, по мнению Прохорова, белорусские протесты в конце концов угасли.

"Забастовка – хорошо, но дети сами себя не прокормят". И вот началось это все. Вновь не получилось, как говорится. На мой взгляд, это все произошло из-за того, что не было какого-то жесткого вектора, чтобы люди понимали, куда и зачем они идут", – подытожил он.

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