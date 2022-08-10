США ввели санкции против 100 должностных лиц Беларуси

Как заявили в Госдепе, ограничительные меры введены по случаю второй годовщины фальсификации выборов президента Беларуси.
Под санкции, в частности, попали должностные лица администрации президента, МВД, КГБ, центральной избирательной комиссии, генпрокуратуры, главного управления Следственного комитета, министерства транспорта и связи, главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, провластных телекомпаний, а также военнослужащие, члены парламента, судьи, силовики и руководители государственных вузов.
"Лица, попавшие под санкции, были причастны к пыткам; насильственным арестам мирных протестующих; обыскам домов и офисов журналистов, оппозиционеров и активистов; выбиванию из них признаний; фальсификации выборов и принятию политически мотивированных приговоров политзаключенным; отчислению студентов за участие в мирных акциях протеста; принятию законодательства, влияющего на основные свободы; репрессиям", – говорится в сообщении.
Помимо этого, Госдеп объявил о расширении санкций против заместителя министра внутренних дел и командующего внутренними войсками Беларуси Николая Карпенкова и командира ОМОН ГУВД Минскисполкома Дмитрия Балабы за причастность к грубым нарушениям прав человека, репрессиям и задержанию мирных протестующих. Визовые ограничения, запрещающие въезд в Соединенные Штаты, распространяются также на их семьи.
Всего за два года Государственный департамент ввел санкции против 297 человек за подрыв демократии в Беларуси.
Последние президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 16 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 493 человека.
Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Следующие выборы президента Беларуси должны состояться в 2025 году.