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США ввели санкции против 100 должностных лиц Беларуси

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Всего за два года Государственный департамент США ввел санкции против 297 человек за подрыв демократии в Беларуси
Всего за два года Государственный департамент США ввел санкции против 297 человек за подрыв демократии в Беларуси
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты ввели санкции против 100 должностных лиц Беларуси, связанных с режимом Александра Лукашенко, который считает себя белорусским президентом. Об этом 9 августа сообщил Госдепартамент США.

Как заявили в Госдепе, ограничительные меры введены по случаю второй годовщины фальсификации выборов президента Беларуси.

Под санкции, в частности, попали должностные лица администрации президента, МВД, КГБ, центральной избирательной комиссии, генпрокуратуры, главного управления Следственного комитета, министерства транспорта и связи, главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, провластных телекомпаний, а также военнослужащие, члены парламента, судьи, силовики и руководители государственных вузов.

"Лица, попавшие под санкции, были причастны к пыткам; насильственным арестам мирных протестующих; обыскам домов и офисов журналистов, оппозиционеров и активистов; выбиванию из них признаний; фальсификации выборов и принятию политически мотивированных приговоров политзаключенным; отчислению студентов за участие в мирных акциях протеста; принятию законодательства, влияющего на основные свободы; репрессиям", – говорится в сообщении.

Помимо этого, Госдеп объявил о расширении санкций против заместителя министра внутренних дел и командующего внутренними войсками Беларуси Николая Карпенкова и командира ОМОН ГУВД Минскисполкома Дмитрия Балабы за причастность к грубым нарушениям прав человека, репрессиям и задержанию мирных протестующих. Визовые ограничения, запрещающие въезд в Соединенные Штаты, распространяются также на их семьи.

Всего за два года Государственный департамент ввел санкции против 297 человек за подрыв демократии в Беларуси.

Контекст:

Последние президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьмиПо состоянию на 16 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 493 человека.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Следующие выборы президента Беларуси должны состояться в 2025 году.

Теги: США, МВД, Беларусь, санкции, Госдепартамент США, КГБ, ОМОН, репрессии, фальсификации, силовики, протесты в Беларуси
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