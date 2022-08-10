США ввели санкции против 100 должностных лиц Беларуси

Всего за два года Государственный департамент США ввел санкции против 297 человек за подрыв демократии в Беларуси Фото: depositphotos.com

Как заявили в Госдепе, ограничительные меры введены по случаю второй годовщины фальсификации выборов президента Беларуси.

Под санкции, в частности, попали должностные лица администрации президента, МВД, КГБ, центральной избирательной комиссии, генпрокуратуры, главного управления Следственного комитета, министерства транспорта и связи, главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, провластных телекомпаний, а также военнослужащие, члены парламента, судьи, силовики и руководители государственных вузов.

"Лица, попавшие под санкции, были причастны к пыткам; насильственным арестам мирных протестующих; обыскам домов и офисов журналистов, оппозиционеров и активистов; выбиванию из них признаний; фальсификации выборов и принятию политически мотивированных приговоров политзаключенным; отчислению студентов за участие в мирных акциях протеста; принятию законодательства, влияющего на основные свободы; репрессиям", – говорится в сообщении.

Помимо этого, Госдеп объявил о расширении санкций против заместителя министра внутренних дел и командующего внутренними войсками Беларуси Николая Карпенкова и командира ОМОН ГУВД Минскисполкома Дмитрия Балабы за причастность к грубым нарушениям прав человека, репрессиям и задержанию мирных протестующих. Визовые ограничения, запрещающие въезд в Соединенные Штаты, распространяются также на их семьи.

Всего за два года Государственный департамент ввел санкции против 297 человек за подрыв демократии в Беларуси.