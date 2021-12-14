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Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за призывы ввести санкции против Беларуси

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Лукашенко подписал закон 14 декабря
Лукашенко подписал закон 14 декабря
Фото: EPA

14 декабря Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, подписал закон об уголовной ответственности за призывы ввести против страны санкции. Об этом сообщается на его сайте.

Закон вносит изменения в уголовный кодекс страны, согласно которым вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Беларуси, ее граждан и организаций.

Если призывы обращены к рядовым лицам, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет; если они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям – до 10 лет, если призывы совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий или привели к "тяжким последствиям", например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список – до 12 лет.

В пресс-службе Лукашенко заявили, что реализация предусмотренных законом мер будет "адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил".

Контекст:

2 декабря 2021 года США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы "режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом", а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси.

Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске: три в прошлом году, и один – в этом. По итогам этих санкций в списке, как сообщает "Немецкая волна", оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.

К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.

Министерство иностранных дел Беларуси пообещало "жесткий асимметричный ответ" на санкции ЕС, заявив, что страну "демонизируют".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, Евросоюз, протесты в Беларуси
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