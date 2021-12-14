Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за призывы ввести санкции против Беларуси

Закон вносит изменения в уголовный кодекс страны, согласно которым вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Беларуси, ее граждан и организаций.

Если призывы обращены к рядовым лицам, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет; если они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям – до 10 лет, если призывы совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий или привели к "тяжким последствиям", например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список – до 12 лет.

В пресс-службе Лукашенко заявили, что реализация предусмотренных законом мер будет "адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил".