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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​​Командир белорусского полка ВСУ Прохоров: Лукашенко может сказать: "Все, наступаем", – а солдаты просто разбегутся или сдадутся в плен

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Прохоров: С территории Беларуси летят самолеты, ракеты это прямое участие в войне, на дурачка не спрыгнешь
Прохоров: С территории Беларуси летят самолеты, ракеты – это прямое участие в войне, на дурачка не спрыгнешь
Фото: Батальён Кастуся Каліноўскага / Telegram

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман командир белорусского полка ВСУ Денис Прохоров рассказал, как оценивает вероятность наступления белорусских войск и готовность самого Александра Лукашенко втягиваться в военное противостояние с Украиной.

"Мне кажется, Лукашенко понимает, что армия его не готова. В каком плане не готова? В моральном. Когда блицкриг за три дня не получился у "второй армии мира" – я думаю, что-то это показало. Поэтому тут уже даже вопрос встанет не о том, что он скажет. Он сказать может много чего. Вопрос о том, как это все будет исполняться. То есть он может сказать: "Все, наступаем", – а солдаты просто на границе возьмут развернутся или разбегутся, или сдадутся в плен, большая часть, например. Что тогда будет? Не понятно", – отметил Прохоров.

Он подчеркнул, что хоть Лукашенко и пытается сохранять видимость того, что он не воюет на стороне России, факты показывают, что это не так. 

"Вот он сейчас сидит на этих 100 стульях и говорит: "Я не участвую в войне", – однако с территории Беларуси летят те же самолеты, ракеты. Это прямое участие, и уже на дурачка, как говорится, не спрыгнешь. У него все меньше шансов отнекиваться. Поэтому с этой точки зрения можно просто представить, что он просто махнет рукой и скажет: "Ай, да ладно. Пойдем в наступление. Сколько можно играть клоуна?" Но я думаю, что до последнего он будет как-то пытаться [показывать]: "Да это не мы – это все российские офицеры и генералы приказали. А я-то что? Я-то ничего", – считает боец.

Журналистка уточнила, сколько живой силы в Беларуси, которую Лукашенко может бросить в  войну с Украиной.

"Я слышал цифру около 13 тыс. Скажу свое мнение. Режимщиков именно каких-то, которые способны по своей мотивации идти войной в Украину, – их может быть от силы тысяч пять. И это я беру цифру уже с накруткой. Из них непонятно, какой процент действительно готов идти с войной", – сообщил Прохоров.

"Представим себе ситуацию. Если Лукашенко таки выйдет публично с заявлением о том, что "все: идем на войну с Украиной", начнет призывать в армию, отправлять сюда на мясо. Естественно, в Беларусь пойдут гробы. Это сможет расшевелить общество белорусское на какие-то радикальные действия, чтобы снести его? Или без шансов сейчас?" – поинтересовалась Бацман.

"Народ Беларуси запуган силовиками так называемыми и армией Лукашенко. Однако если так произойдет, что начнут ехать гробы в сторону Беларуси, на мой взгляд, что это может пробудить в головах обычного народа? Это покажет, что они не бессмертны, вот эта сила его хваленая – она не бессмертная. Смотрите, как она рассыпается в труху. А значит, чего их бояться? Есть шанс, что люди скинут с себя оковы страха", – сказал Прохоров.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Денис Прохоров, позывной Кит, родился в Минске. Окончил лицей автомобилестроения. Приехал в Украину в конце 2014 года. Вступил в полк "Азов". Принимал участие в боях под Марьинкой в Донецкой области. В 2019 году получил украинское гражданство.

После 24 февраля вместе с другими белорусами сформировал батальон имени Кастуся Калиновского, который разросся до полка и в марте вошел в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины Вооруженных сил Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, война, Минск, Алеся Бацман, война России против Украины, интервью, Денис Прохоров
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