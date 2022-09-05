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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Командир белорусского полка ВСУ Прохоров рассказал, как выявляют агентуру ФСБ России и КГБ Беларуси среди добровольцев

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Прохоров: С людьми, которые не проходят полиграф, мы не церемонимся
Прохоров: С людьми, которые не проходят полиграф, мы не церемонимся
Фото: Батальён Кастуся Каліноўскага / Telegram

Добровольцев, которые вызывают подозрения, сразу же отправляют на полиграф. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал командир белорусского полка ВСУ Денис Прохоров.

"Все начинается еще с прямых заявок через бот. Там подготовленные люди задают ряд вопросов наводящих, еще в онлайн-режиме. Чтобы допустить хотя бы к рассмотрению этой заявки, чтобы люди могли приехать к нам в центр в Варшаве. Когда они приезжают в Варшаву, там они находятся, опять-таки, в окружении людей, которые могут им задавать всякого рода вопросы, наседать на них, задавать какие-то еще более каверзные вопросы, чтобы вычислять каких-то – даже, возможно, не то что агентуру, а просто проверять адекватность людей. После этого они приезжают в Украину, где их ждут полиграфы, собеседования не на один час на разного рода темы, где люди просто – хочешь, не хочешь... Как бы когда с человеком общаются по два-три часа, то там много чего может всплыть", – сообщил боец.

Журналистка поинтересовалась, были ли случаи выявления "засланных агентов ФСБ".

"Да, были люди, которые не проходили первые этапы, даже анкетирование. А были люди, которые еще не совсем в полку, а в учебке вызывали подозрения. Мы отправляем таких сразу же на полиграфы, формируем свои вопросы. Были такие люди, которые просто не проходили полиграф. Мы с такими не церемонимся – сразу говорим "до свидания", – заявил Прохоров.

По его словам, подозрительных людей отправляют туда, откуда они приехали.

"По той же схеме, как они к нам приехали, они уезжают. Есть люди, которым некуда уезжать: грубо говоря, непонятно как бы. Контракт они с нами не заключили, и непонятна их дальнейшая судьба. А есть люди, которые просто изъявляют желание вернуться обратно в Польшу, например, если они приехали из Польши", – проинформировал командир полка.

"То есть схема гуманная?", – уточнила Бацман.

"Ну, достаточно. Просто мы не хотим никаких, скажем так, конфликтов, еще чего-то. Мы просто делаем свою работу", – сказал Прохоров.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Денис Прохоров, позывной Кит, родился в Минске. Окончил лицей автомобилестроения. Приехал в Украину в конце 2014 года. Вступил в полк "Азов". Принимал участие в боях под Марьинкой в Донецкой области. В 2019 году получил украинское гражданство.

После 24 февраля вместе с другими белорусами сформировал батальон имени Кастуся Калиновского, который разросся до полка и в марте вошел в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины Вооруженных сил Украины. На сегодня это самый крупный моноэтничный полк в составе Интернационального легиона.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Польша, война, ФСБ, КГБ, добровольцы, Алеся Бацман, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Денис Прохоров
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