Командир белорусского полка ВСУ Прохоров рассказал о споре с Зеленским

"Было даже такое, что мы с Зеленским у одного костра сидели. Вот. И я не чувствовал себя как-то сковано. Мы просто как-то так общаемся... Есть дело – мы общаемся", – вспомнил он.

По его словам, это было в 2019 году в прифронтовом селе Золотое. Прохоров говорит, что тогда стоял вопрос об отводе войск и он с сослуживцами не хотел, чтобы это произошло.

"Приехали туда. Находились на одной из позиций, и как раз приезжает к нам с делегацией президент. Чуть-чуть мы уже костер разожгли. Он зашел, как-то мы так присели возле костра – и давай общаться на этом фоне о том, что надо отводить войска. Мы говорим: "Нет, не надо". – "Почему не надо?" – "Потому что мы пообщались с людьми. И они говорят, что если отведут войска, то Россия будет дальше продвигать фронт". А он говорит: "А я вот пообщался – и говорят, что надо отводить войска, потому что из-за войск сюда прилетают снаряды". То есть как бы такой диалог", – рассказывает он.

Знакомство с Зеленским он назвал интересным.

"Было интересно на самом деле. Был интересен как человек. И на тот момент мы немножечко закусились на тематике того, что с Россией никакой дипломатии не может быть. Потому что президент тогда сказал такую фразу, что любая война заканчивается дипломатией. И мы тогда сказали: "Вы недооцениваете Россию в этом плане. Ей никакая дипломатия не поможет". И спустя время – сейчас вторая фаза войны – я думаю, что до многих должно дойти, что это все-таки правда: что никакая дипломатия с Россией не пройдет ни в коем случае", – подытожил военный.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube