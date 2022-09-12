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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Конечно, на войне есть место для шуток. Так жить легче и воевать

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Чашка: Без шуток, наверное, и невозможно было бы
Чашка: Без шуток, наверное, и невозможно было бы
Фото: Марія Чашка / Facebook

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель командира 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатская Сечь" Мария Чашка рассказала, есть ли на передовой место для шуток, музыки и любви.

"Для музыки, для танцев – это, наверное, нереально, как бы ни хотелось, даже если находит такое настроение на кого-то. Но без шуток, наверное, и невозможно было бы. Есть моменты, когда нужно собраться и перетерпеть, но есть моменты, когда нужно пошутить, когда нужно переключиться. Потому что так жить легче. И воевать тоже легче", – отметила Чашка.

По ее словам, шутками бойцы эмоционально поддерживают друг друга в сложные моменты.

"У нас говорят иногда, что выбитое осколками мин окно – это лучший кондиционер... Или когда выбито окно спереди и сзади, то на блокпосту все равно нужно опустить боковое стекло, чтобы сказать пароль, иначе не услышат. На самом деле много моментов, в которых бойцы поддерживают эмоционально друг друга. И это тоже повышает дух. Конечно, есть место для шуток. Должно быть", – подчеркнула собеседница.

Журналистка уточнила, насколько совместимы любовь и война, случаются ли истории любви на передовой.

"Когда я служила в 2015 году, была чрезвычайно романтическая история бойцов, которые познакомились в начале 2015 года в нашем батальоне и до конца года там же, в Песках, женились. Нашли священника и в подвале одного из домов, где располагалось наше подразделение, благословили их и они поженились. Это был единственный, наверное, романтический момент, который я помню на войне. Это было невероятно. Но вообще я думаю, что война – это такая штука, которая требует всех эмоций, требующая всего тебя, всего внимания, всей силы и всех эмоций. Когда наступит победа, тогда жизнь будет продолжаться", – сказала Чашка.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мария Чашка – учитель украинского языка и литературы, магистр государственного управления.

С 2015-го проходила военную службу в добровольческом подразделении и Вооруженных силах Украины. В 2016 году прошла повышение квалификации в Академии Сухопутных войск Украины, служила заместителем командира сводной штурмовой роты, участвовала в боевых действиях в зоне проведения АТО. После 24 февраля снова пошла на службу в ВСУ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, война, Алеся Бацман, Карпатская Сечь, батальоны, война России против Украины, интервью, войска, Мария Чашка
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