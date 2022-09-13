Оккупанты сжигали документы и прятали тела убитых в Харьковской области, чтобы скрыть преступления – МВД

Енин отметил, что оккупанты были на этих территориях достаточно длительное время и они делали все, чтобы скрыть свои преступления.

"Речь идет и о сожжении соответствующей документации, и о сокрытии тел, и о ряде других вещей, которые сейчас изучают следователи Национальной полиции Украины совместно со взрывотехниками, поскольку эти процессы по опыту Киевской области идут бок о бок", – сказал замминистра.

По его словам, фиксация военных преступлений четко регламентируется Уголовным процессуальным кодексом.

"Наши следователи уполномочены вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований. Полиция является именно тем органом, который в 99% является первым, кто осматривает место события, опрашивают свидетелей и дальше действуют согласно протоколам. Ни одно преступление не должно остаться безнаказанным", – подчеркнул Енин.

Он рассказал, что на освобожденных территориях Харьковской области возобновляет работу полиция, также уже возобновлена работа четырех пожарно-спасательных подразделений. Взрывотехническая служба Нацполиции за эти несколько дней провела несколько десятков выездов, изъято около 990 взрывоопасных предметов.

"Мы завершим зачистку соответствующей территории, и будут предприняты все меры для возобновления нормальной работы Государственной пограничной службы [на границе с РФ] включительно с инженерно-технической составляющей", – добавил замминистра.