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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сжигали документы и прятали тела убитых в Харьковской области, чтобы скрыть преступления – МВД

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На освобожденных территориях правоохранители фиксируют преступления оккупантов
На освобожденных территориях правоохранители фиксируют преступления оккупантов
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Полиция на деоккупированных территориях Харьковской области уже зафиксировала около 40 военных преступлений, совершенных оккупантами. Об этом рассказал первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телемарафона вечером 12 сентября. Фрагмент видео опубликовало МВД в YouTube.

Енин отметил, что оккупанты были на этих территориях достаточно длительное время и они делали все, чтобы скрыть свои преступления.

"Речь идет и о сожжении соответствующей документации, и о сокрытии тел, и о ряде других вещей, которые сейчас изучают следователи Национальной полиции Украины совместно со взрывотехниками, поскольку эти процессы по опыту Киевской области идут бок о бок", – сказал замминистра.

По его словам, фиксация военных преступлений четко регламентируется Уголовным процессуальным кодексом.

"Наши следователи уполномочены вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований. Полиция является именно тем органом, который в 99% является первым, кто осматривает место события, опрашивают свидетелей и дальше действуют согласно протоколам. Ни одно преступление не должно остаться безнаказанным", – подчеркнул Енин.

Он рассказал, что на освобожденных территориях Харьковской области возобновляет работу полиция, также уже возобновлена работа четырех пожарно-спасательных подразделений. Взрывотехническая служба Нацполиции за эти несколько дней провела несколько десятков выездов, изъято около 990 взрывоопасных предметов.

"Мы завершим зачистку соответствующей территории, и будут предприняты все меры для возобновления нормальной работы Государственной пограничной службы [на границе с РФ] включительно с инженерно-технической составляющей", – добавил замминистра.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.

В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Как и на деоккупированных территориях Киевской, Сумской, Черниговских областей, в Харьковской области после освобождения от оккупантов найдены тела мирных жителей со следами пыток.

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений, сообщили в Офисе президента 13 сентября.

Теги: МВД, Харьковская область, расследование, война России против Украины, Евгений Енин, деоккупация, военное преступление
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