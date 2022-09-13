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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области - Маляр

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, сколько населенных пунктов Харьковской области уже удалось освободить от российских оккупантов
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, сколько населенных пунктов Харьковской области уже удалось освободить от российских оккупантов
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харьковской области освободили от российских оккупантов 300 населенных пунктов. Об этом 14 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался на YouTube-канале Факти ICTV сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней, и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодня освобождено 3 800 квадратных км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации", - рассказала Маляр.

Говоря о том, сколько еще населенных пунктов нужно освободить она ответила, что операция продолжается, она распланирована до полного освобождения Харьковской области, и верит, что это произойдет как можно быстрее.

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский.

В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала 10 сентября, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Теги: Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Анна Маляр, российские военные, деоккупация
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