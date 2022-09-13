ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области - Маляр

"Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней, и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодня освобождено 3 800 квадратных км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации", - рассказала Маляр.

Говоря о том, сколько еще населенных пунктов нужно освободить она ответила, что операция продолжается, она распланирована до полного освобождения Харьковской области, и верит, что это произойдет как можно быстрее.