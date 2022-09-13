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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия совершила в Украине более 40 тысяч военных преступлений – ОП

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Андрей Смирнов предложил поддержать инициативу по созданию международного трибунала
Андрей Смирнов предложил поддержать инициативу по созданию международного трибунала
Фото: president.gov.ua

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тысяч военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального трибунала. Об этом 13 сентября рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов, сообщает сайт президента.

"Размах военных преступлений россиян в Украине впечатляет. С начала войны в нашей стране совершено более 40 тысяч военных преступлений. С одной стороны, это непосредственные исполнители – русские солдаты и офицеры, которые насиловали, убивали, пытали и отдавали преступные приказы", – сказал замглавы ОП в разговоре с исполнительным директором Международной ассоциации юристов Марком Эллисом.

При этом Смирнов отметил, что главная вина лежит на президенте РФ Владимире Путине и остальном высшем военно-политическом руководстве России.

Замглавы Офиса президента призвал поддержать инициативу Украины по созданию специального международного трибунала, мандат работы которого будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины.

В свою очередь Марк Элис заявил, что полностью поддерживает создание такого трибунала.

В Офисе президента отмечают, что Марк Элис сотрудничал с международными трибуналами по вопросам Югославии и Руанды, инициировал программу поддержки судей в Ираке. По его инициативе было создано мобильное приложение eyeWitness to Atrocities, благодаря которому можно сохранять доказательства военных преступлений.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Она оккупировала часть территорий в нескольких областях Украины, в частности, Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Киевской.

Россиян обвиняют в совершении множества преступлений на оккупированных территориях. После их отступления в украинских населенных пунктах находили множество трупов мирных жителей со следами пыток. Россияне грабили, насиловали, пытали и убивали мирное население на захваченных территориях.

В частности, в населенных пунктах Киевской области после деоккупации в апреле были найдены сотни убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.

Задокументированы случаи пыток россиянами украинских военнопленных, которые находятся в руках россиян.

Теги: убийство, пытки, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Андрей Смирнов, Офис президента Украины, российские оккупанты, военное преступление
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