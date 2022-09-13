Россия совершила в Украине более 40 тысяч военных преступлений – ОП

"Размах военных преступлений россиян в Украине впечатляет. С начала войны в нашей стране совершено более 40 тысяч военных преступлений. С одной стороны, это непосредственные исполнители – русские солдаты и офицеры, которые насиловали, убивали, пытали и отдавали преступные приказы", – сказал замглавы ОП в разговоре с исполнительным директором Международной ассоциации юристов Марком Эллисом.

При этом Смирнов отметил, что главная вина лежит на президенте РФ Владимире Путине и остальном высшем военно-политическом руководстве России.

Замглавы Офиса президента призвал поддержать инициативу Украины по созданию специального международного трибунала, мандат работы которого будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины.

В свою очередь Марк Элис заявил, что полностью поддерживает создание такого трибунала.

В Офисе президента отмечают, что Марк Элис сотрудничал с международными трибуналами по вопросам Югославии и Руанды, инициировал программу поддержки судей в Ираке. По его инициативе было создано мобильное приложение eyeWitness to Atrocities, благодаря которому можно сохранять доказательства военных преступлений.