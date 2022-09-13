Россия совершила в Украине более 40 тысяч военных преступлений – ОП

"Размах военных преступлений россиян в Украине впечатляет. С начала войны в нашей стране совершено более 40 тысяч военных преступлений. С одной стороны, это непосредственные исполнители – русские солдаты и офицеры, которые насиловали, убивали, пытали и отдавали преступные приказы", – сказал замглавы ОП в разговоре с исполнительным директором Международной ассоциации юристов Марком Эллисом.
При этом Смирнов отметил, что главная вина лежит на президенте РФ Владимире Путине и остальном высшем военно-политическом руководстве России.
Замглавы Офиса президента призвал поддержать инициативу Украины по созданию специального международного трибунала, мандат работы которого будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины.
В свою очередь Марк Элис заявил, что полностью поддерживает создание такого трибунала.
В Офисе президента отмечают, что Марк Элис сотрудничал с международными трибуналами по вопросам Югославии и Руанды, инициировал программу поддержки судей в Ираке. По его инициативе было создано мобильное приложение eyeWitness to Atrocities, благодаря которому можно сохранять доказательства военных преступлений.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Она оккупировала часть территорий в нескольких областях Украины, в частности, Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Киевской.
Россиян обвиняют в совершении множества преступлений на оккупированных территориях. После их отступления в украинских населенных пунктах находили множество трупов мирных жителей со следами пыток. Россияне грабили, насиловали, пытали и убивали мирное население на захваченных территориях.
В частности, в населенных пунктах Киевской области после деоккупации в апреле были найдены сотни убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.
Задокументированы случаи пыток россиянами украинских военнопленных, которые находятся в руках россиян.