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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира батальона ВСУ Чашка: Русские – просто изверги. Как они себя ведут и что делают... Нормальный человек такого делать не может

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Чашка: Эти изверги получают удовольствие от того, что они делают
Чашка: Эти изверги получают удовольствие от того, что они делают
Фото: Марія Чашка / Facebook

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель командира 49-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины "Карпатская Сечь" Мария Чашка рассказала, как ее батальон участвовал в освобождении населенных пунктов Киевской области.

"Страшнее всего было, когда наше подразделение заходило в Ирпень, когда город только зачищался. Это невозможно описать и невозможно вспоминать. Это то, что в принципе в мире существовать не может. Разбросанные тела гражданских, которые наши ребята помогали убирать, – это самое ужасное, что может быть", – поделилась Чашка.

Она рассказала о встрече в селе Романовка Киевской области, расположенном неподалеку от Ирпеня, с пожилой женщиной, которой бойцы батальона хотели оказать помощь.

"Мы пытались ей чем-то помочь, спрашивали: "Что вам нужно? Может, какие-то продукты привезти?" Эта беззащитная женщина расплакалась. У нее слезы текли градом: "Дорогие наши, нам ничего не надо везти. Единственное, о чем мы вас просим, – отомстите". И это человек, который говорил на суржике. Скорее на русском языке, чем на украинском. Она рассказала, что в этом доме погибли ее сын и отец. И она говорит: "Мы даже не могли их похоронить и отпеть. Мы их просто зарыли в огороде. И мы этого никогда им не простим". "Если раньше, – рассказывала она, – мы верили, что это наши братья, что это люди, которые готовы нам помогать, то сейчас единственное, чего мы хотим, – это чтобы они были уничтожены. Мы хотим мести". Мирная украинская женщина, пенсионерка. Вот что они сделали на самом деле с нашими людьми", – отметила собеседница.

Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Самое страшное в Ирпене происходило на улицах. Это не укладывается в сознании психически здорового человека вообще. Полный текст интервью

Бацман попросила Чашку описать портрет среднестатистического российского солдата.

"Вы видели россиян, пришедших сюда, чтобы убивать украинцев. Если средний портрет нарисовать, кто они такие – эти ублюдки? Они как будто недалеко от нас живут, вроде похожи: два глаза, две руки, две ноги... Вы их видели – какие у вас впечатления?" – поинтересовалась журналистка.

"Первое, о чем подумала, что это как раз не люди. Это изверги. Как они себя ведут и что делают... Мне кажется, нормальный человек в принципе такого делать не может. Я даже не могу представить, что у них творится в голове. Но если говорить о портрете идущего в наступление рядового московита, то они какого-то такого уровня развития... Не хочется их сравнивать с любыми животными, потому что ни одно животное в мире не творит таких зверств и не убивает ради удовольствия. А эти изверги получают удовольствие от того, что они делают", – заявила Чашка.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Киевской области была оккупирована российскими войсками с конца февраля до конца марта. Украинские власти сообщили о полном освобождении региона 2 апреля.

В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, Киевская область, Ирпень, Алеся Бацман, батальон, ВСУ, российская агрессия, Карпатская Сечь, украинцы, наступление, война России против Украины, интервью, русские, россияне, Мария Чашка
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