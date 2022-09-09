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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Задокументированы случаи пыток россиянами украинских военнопленных, сейчас РФ отказывает наблюдателям в доступе – ООН

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В ООН рассказали, что в некоторых местах содержания украинских пленных отсутствуют адекватные еда, вода, здравоохранение и санитария
В ООН рассказали, что в некоторых местах содержания украинских пленных отсутствуют адекватные еда, вода, здравоохранение и санитария
Фото: depositphotos.com

Россия отказывает наблюдателям ООН в доступе к украинским военнопленным, находящимся на ее территории или на оккупированных ею украинских территориях. Об этом сообщила 9 сентября глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, ее заявление опубликовано на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека.

На территории, подконтрольной правительству Украины, миссии предоставлен беспрепятственный доступ к местам интернирования и содержания под стражей военнопленных, отметила Богнер. 

Однако, рассказала она, Российская Федерация не предоставила доступ к военнопленным, содержащимся на ее территории или в оккупированных районах, которые контролируют российские военные или "связанные с ними вооруженные формирования".

"Это тем более тревожно, что мы задокументировали, что военнопленные, находящиеся во власти РФ... подвергались пыткам и жестокому обращению, а в некоторых местах содержания под стражей отсутствуют адекватные еда, вода, здравоохранение и санитария", – сказала глава миссии. 

Так, по ее данным, тяжелая ситуация со здоровьем пленных в исправительной колонии в Оленовке – у многих инфекционные заболевания, в том числе гепатит А и туберкулез.

"Мы также зафиксировали множество случаев, когда украинским военнопленным не разрешалось связаться со своими родственниками, чтобы сообщить им о своем пленении, местонахождении и состоянии здоровья", – отметила Богнер.

Она рассказала, что среди украинских военнопленных есть несколько беременных женщин, и призвала РФ немедленно освободить их по гуманитарным соображениям.

Кроме того, по информации миссии ООН, значительно ухудшилась ситуация с правами человека в оккупированном Крыму.

"Сюда входят ограничения на реализацию основных свобод, пытки и жестокое обращение, насильственные исчезновения и произвольные аресты, нарушения права на справедливое судебное разбирательство, а также отсутствие ответственности за такие нарушения прав человека. Мы обеспокоены тем, что случаи нарушения прав человека, зафиксированные в Крыму с 2014 года, могут повториться на территории, недавно оккупированной Российской Федерацией, по всей территории Украины", – подчеркнула Богнер.

Она также заявила, что на подконтрольной украинскому правительству территории наблюдатели миссии "также зафиксировали случаи пыток и жестокого обращения с военнопленными, как правило, при захвате, во время первоначальных допросов или перевозки в лагеря для интернирования". Кроме того, по информации миссии, большинство российских военнопленных в Украине "по-прежнему содержатся в пенитенциарных учреждениях, что является нарушением правила о том, что военнопленные не должны содержаться в тесном заключении".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, неизвестно, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов.

По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщает "Настоящее время".

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы удара ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

Глава Международного комитета Красного Креста признал, что не может обеспечить безопасность захваченных в Украине пленных.

Теги: Россия, ООН, права человека, пытки, пленные, Оленовка, война России против Украины, лагерь, Российская Федерация, Матильда Богнер
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