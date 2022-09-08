"Получили изуродованное тело". РФ передала Украине тело погибшего британского волонтера Юри, Офис генпрокурора начал расследование

"После более чем полутора месяцев переговоров Российская Федерация вернула тело замученного британского волонтера Пола Юри. В июле мы видели заявления российских пропагандистов о гибели Пола Юри "в результате болезни и стресса", а 7 сентября получили изуродованное тело", – заявил он.

Лубинец отметил, что окончательно причину смерти волонтера установит судмедэкспертиза, об этом проинформируют посольство Великобритании в Украине.

"Как омбудсмен я уже сегодня я могу ответственно говорить о том, что такая смерть была насильственной. Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и сомнений не остается. Убийство волонтера Пола Юри из-за пыток – военное преступление, которое станет еще одним доказательством во время трибунала над российским политическим и военным руководством. Доказательством в трибунале для [президента РФ Владимира] Путина. Российская Федерация в очередной раз показала миру свое людоедское лицо", – написал он.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что Офис генпрокурора начал расследование по факту возможных пыток и убийства Юри членами вооруженных формирований, подконтрольных РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

"В апреле 2022 года во время волонтерской деятельности по эвакуации мирного населения на территории Запорожской области волонтер был незаконно захвачен военнослужащими российских вооруженных формирований. После чего он был лишен свободы и принудительно перевезен на временно оккупированную территорию Донецкой области. В июле 2022 года оккупационной администрацией РФ была распространена информация о якобы гибели волонтера "в результате болезни и стресса", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также подчеркнули, что РФ согласилась передать тело погибшего после более полутора месяцев переговоров. Костин заявил, что на теле волонтера есть признаки телесных повреждений, которые могут свидетельствовать о жестоком обращении с ним, что могло стать причиной его гибели.

"Тело, предоставленное страной-агрессором, хранилось в ненадлежащих условиях и находится в изуродованном состоянии, поэтому истинные причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы. РФ в очередной раз показывает свое людоедское лицо. Ежедневно подвергаются пыткам и находятся под угрозой внесудебных казней тысячи граждан, в том числе гражданских, незаконно удерживаемых в заложниках Россией на временно оккупированной территории. Согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещено брать в заложники гражданских лиц, наносить им увечья, совершать жестокое обращение, применять пытки и подвергать преследованию. Также гражданские лица должны иметь доступ к медицинской помощи и лекарственным средствам. К сожалению, РФ не соблюдает никаких подписанных ею правил цивилизованного мира", – добавил он.