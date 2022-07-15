Россия должна нести полную ответственность за смерть британского волонтера Юри в плену "ДНР" – МИД Великобритании

Юри был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения, отметила Трасс Фото: EPA

Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, ее 15 июля цитирует сайт британского правительства.

"Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Юри во время содержания под стражей российскими марионетками в Украине. Россия должна нести полную ответственность за это", – отметила глава МИД.

По словам Трасс, Юри "был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения".

"Российское правительство и его марионетки продолжают совершать зверства. Виновные будут привлечены к ответственности", – подчеркнула глава МИД.

Как сообщается на сайте правительства Великобритании, МИД страны 15 июля вызвал посла России Андрея Келина, чтобы выразить глубокую озабоченность в связи с сообщениями о гибели Юри в плену на не подконтрольных правительству территориях Украины.