Россия должна нести полную ответственность за смерть британского волонтера Юри в плену "ДНР" – МИД Великобритании

Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, ее 15 июля цитирует сайт британского правительства.
"Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Юри во время содержания под стражей российскими марионетками в Украине. Россия должна нести полную ответственность за это", – отметила глава МИД.
По словам Трасс, Юри "был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения".
"Российское правительство и его марионетки продолжают совершать зверства. Виновные будут привлечены к ответственности", – подчеркнула глава МИД.
Как сообщается на сайте правительства Великобритании, МИД страны 15 июля вызвал посла России Андрея Келина, чтобы выразить глубокую озабоченность в связи с сообщениями о гибели Юри в плену на не подконтрольных правительству территориях Украины.
О смерти Юри 15 июля сообщил ТАСС, ссылаясь на "омбудсмена ДНР" Дарью Морозову. Она утверждала, что британский волонтер скончался 10 июля, "учитывая диагнозы и стресс". По словам Морозовой, во время первого медицинского осмотра у британца было выявлено несколько хронических заболеваний.
45-летнего Юри оккупанты схватили на контрольно-пропускном пункте в городе Днепрорудное Запорожской области 25 апреля. Вместе с ним в плен попал 22-летний британский волонтер Дилан Хили. Они были захвачены, когда помогали в эвакуации семьи из зоны боевых действий.
Оккупанты предъявили Юри обвинение в совершении "наемнической деятельности", отмечает Sky News.
Мать Юри говорила, что у ее сына диабет первого типа и ему нужен инсулин, пишет The Guardian. В разговоре с BBC она добавила, что перед отъездом из Великобритании ее сын сказал, что не может сидеть и "смотреть, как умирают люди".