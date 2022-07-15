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Россия должна нести полную ответственность за смерть британского волонтера Юри в плену "ДНР" – МИД Великобритании

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Юри был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения, отметила Трасс
Юри был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения, отметила Трасс
Фото: EPA

Россия должна нести полную ответственность за смерть гражданина Великобритании, волонтера Пола Юри, который пребывал в плену боевиков "ДНР".

Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, ее 15 июля цитирует сайт британского правительства.

"Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Юри во время содержания под стражей российскими марионетками в Украине. Россия должна нести полную ответственность за это", – отметила глава МИД.

По словам Трасс, Юри "был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения".

"Российское правительство и его марионетки продолжают совершать зверства. Виновные будут привлечены к ответственности", – подчеркнула глава МИД.

Как сообщается на сайте правительства Великобритании, МИД страны 15 июля вызвал посла России Андрея Келина, чтобы выразить глубокую озабоченность в связи с сообщениями о гибели Юри в плену на не подконтрольных правительству территориях Украины.

Контекст:

О смерти Юри 15 июля сообщил ТАСС, ссылаясь на "омбудсмена ДНР" Дарью Морозову. Она утверждала, что британский волонтер скончался 10 июля, "учитывая диагнозы и стресс". По словам Морозовой, во время первого медицинского осмотра у британца было выявлено несколько хронических заболеваний.

45-летнего Юри оккупанты схватили на контрольно-пропускном пункте в городе Днепрорудное Запорожской области 25 апреля. Вместе с ним в плен попал 22-летний британский волонтер Дилан Хили. Они были захвачены, когда помогали в эвакуации семьи из зоны боевых действий.

Оккупанты предъявили Юри обвинение в совершении "наемнической деятельности", отмечает Sky News.

Мать Юри говорила, что у ее сына диабет первого типа и ему нужен инсулин, пишет The Guardian. В разговоре с BBC она добавила, что перед отъездом из Великобритании ее сын сказал, что не может сидеть и "смотреть, как умирают люди".

Теги: Россия, Украина, Великобритания, смерть, правительство, посольство РФ, боевики, плен, волонтер, МИД Великобритании, ДНР, Андрей Келин, война России против Украины, обвинение, Лиз Трасс, российские оккупанты
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