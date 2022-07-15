Великобритания обсуждает с Украиной и РФ сообщение о гибели волонтера Пола Юри

Об этом 15 июля сообщила BBC.
В британском МИД заявили, что "срочно обсуждают этот вопрос с украинскими союзниками и министерством иностранных дел России".
Семья Юри в его смерти обвинила российское правительство, а также тех, кто его похитил, рассказал представитель гуманитарной организации Presidium Network Доминик Бирн.
По его словам, боевики и российские власти отказали Красному Кресту в посещении пленного Юри. Шансы, что тело волонтера будет возвращено его семье, "низки", добавил Бирн.
Информацию о смерти сотрудника Presidium Network, гражданина Великобритании Пола Юри подтвердили в Интернациональном легионе обороны Украины, пишет "Интерфакс-Украина".
"Хотим уточнить, что он не был в Интернациональном легионе. Он не воевал в Украине", – отметила пресс-служба легиона.
О смерти Юри 15 июля сообщил ТАСС, ссылаясь на "омбудсмена ДНР" Дарью Морозову. Она утверждала, что британский волонтер скончался 10 июля, "учитывая диагнозы и стресс". По словам Морозовой, во время первого медицинского осмотра у британца было выявлено несколько хронических заболеваний.
45-летнего Юри оккупанты схватили на контрольно-пропускном пункте в городе Днепрорудное Запорожской области 25 апреля. Вместе с ним в плен попал 22-летний британский волонтер Дилан Хили. Они были захвачены, когда помогали в эвакуации семьи из зоны боевых действий.
Оккупанты предъявили Юри обвинение в совершении "наемнической деятельности", отмечает Sky News.
Мать Юри говорила, что у ее сына диабет первого типа и ему нужен инсулин, пишет The Guardian. В разговоре с BBC она добавила, что перед отъездом из Великобритании ее сын сказал, что не может сидеть и "смотреть, как умирают люди".