Великобритания обсуждает с Украиной и РФ сообщение о гибели волонтера Пола Юри

Семья Юри (на фото) в его смерти обвинила российское правительство, отметил Бирн Фото: Bernard-Henri Lévy / Facebook

Об этом 15 июля сообщила BBC.

В британском МИД заявили, что "срочно обсуждают этот вопрос с украинскими союзниками и министерством иностранных дел России".

Семья Юри в его смерти обвинила российское правительство, а также тех, кто его похитил, рассказал представитель гуманитарной организации Presidium Network Доминик Бирн.

По его словам, боевики и российские власти отказали Красному Кресту в посещении пленного Юри. Шансы, что тело волонтера будет возвращено его семье, "низки", добавил Бирн.

Информацию о смерти сотрудника Presidium Network, гражданина Великобритании Пола Юри подтвердили в Интернациональном легионе обороны Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

"Хотим уточнить, что он не был в Интернациональном легионе. Он не воевал в Украине", – отметила пресс-служба легиона.