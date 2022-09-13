Веллер: У Путина неадекватные представления о действительности. Он отбирает из информации то, что ему приятно, что ему хочется и что увеличивает его самоуважение

"Дело в том, что у человека, конечно, давно неадекватные представления о действительности. Это отдельный и серьезнейший вопрос нашей эпохи: когда у разных людей в разных странах – я беру цивилизованные страны Запада – по разным поводам неадекватные представления о действительности. Когда они выставляют ложные догмы типа всеобщего равенства в разных планах и доминирования меньшинств... Они начинают в это сами верить и неизбежно идут к краху. Потому что ошибка – это нарушение обратной связи, это неверные действия, это нежелательные результаты", – сказал Веллер.

По его мнению, Путин очень избирательно подходит к получению информации и пытается только подкрепить свои взгляды.

"Если Путин отбирает, как свойственно человеку, из информации то, что ему приятно, что ему хочется, комфортно, что увеличивает его самоуважение, то, разумеется, он совершает ошибочные шаги. Потому что за 22 года в таком кресле крышу снесет у любого, можно не сомневаться", – сказал писатель.

Веллер убежден: Путин действительно верит, что три восточнославянских народа – это один народ.

"Он искренне полагает, насколько я могу судить, что, конечно же, русские, украинцы и белорусы – один народ. И один народ – не просто, там, тысячу лет назад [они] как-то перемешивались, а, в общем, одна семья, разветвленная такая, развелась. "Можно ведь съехаться обратно, поменять три отдельные квартиры на одну огромную – и жить в любви". Все это, конечно, не так. Потому что время течет в одну сторону", – сказал писатель.

Веллер уверен, что в конечном итоге Украине удастся восстановить территориальную целостность в границах 1991 года, то есть вернуть под свой контроль и захваченную в 2014 году Россией часть Донбасса, и Крым. Но важно, подчеркнул писатель, какой станет Россия после войны.

"Если в России все остается по-прежнему, то они будут жить идеей реванша столько, сколько можно смотреть вперед", – предупредил писатель.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube