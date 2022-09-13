ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – россиянам: Без газа или без вас? Без света или без вас? Без воды или без вас? Без вас

Зеленский: Вы до сих пор думаете, что мы "один народ"?
Зеленский: Вы до сих пор думаете, что мы "один народ"?
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России не удастся склонить Украину к уступкам даже обстрелами критической инфраструктуры. Об этом он написал 11 сентября в Telegram.

Вечером после обстрелов российских оккупантов пропал свет в ряде регионов Украины, в том числе полностью обесточенными оказались Харьковская и Донецкая области. Президент назвал российских оккупантов, которые обстреливают гражданские объекты, террористами.

"Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов", – подчеркнул глава государства.

Он обратился к россиянам и подчеркнул, что им не удастся запугать украинцев. 

"Вы до сих пор думаете, что мы "один народ"? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам. Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство", – написал Зеленский.

Он убежден, что в конечном итоге "история все расставит по местам".

"И мы будем с газом, светом, водой и едой… И без вас!" – подчеркнул президент. 

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. 

Как позже рассказали местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам инфраструктуры под Харьковом. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что россияне обстреляли Харьковскую ТЭЦ-5 (это одна из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей). 

В ряде регионов, в частности, в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях, электроснабжение уже возобновлено на 100%.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Названы победители премии "Эмми 2022"
Названы победители премии "Эмми 2022"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Вкусные", "Персики мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Вкусные", "Персики – мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Всегда красивая и горячая женщина". 47-летняя Лонгория снялась в топе и облегающих брюках с поднятыми ногами
"Всегда красивая и горячая женщина". 47-летняя Лонгория снялась в топе и облегающих брюках с поднятыми ногами
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео
"Волшебно!", "Мурашки!" Жена Макаревича показала, как он поет в храме
"Волшебно!", "Мурашки!" Жена Макаревича показала, как он поет в храме
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (317763)
2
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (146789)
3
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (66558)
4
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (24681)
5
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (17492)
6
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (17432)
7
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (16766)
8
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасны в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть (13723)
 
 
 
 