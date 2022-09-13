Зеленский – россиянам: Без газа или без вас? Без света или без вас? Без воды или без вас? Без вас

Зеленский: Вы до сих пор думаете, что мы "один народ"? Фото: EPA

Вечером после обстрелов российских оккупантов пропал свет в ряде регионов Украины, в том числе полностью обесточенными оказались Харьковская и Донецкая области. Президент назвал российских оккупантов, которые обстреливают гражданские объекты, террористами.

"Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов", – подчеркнул глава государства.

Он обратился к россиянам и подчеркнул, что им не удастся запугать украинцев.

"Вы до сих пор думаете, что мы "один народ"? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам. Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство", – написал Зеленский.

Он убежден, что в конечном итоге "история все расставит по местам".

"И мы будем с газом, светом, водой и едой… И без вас!" – подчеркнул президент.