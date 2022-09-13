Веллер: Если Путина не станет, война закончится. Вполне в российской традиции – перевести стрелки и сказать, что во всем виноват он – гегемонист и милитарист

"Если Путина вдруг не станет, война в ту же минуту закончится?" – спросил Гордон.
"В общем и целом – думаю, что да. Потому что полгода войны показали, что Россия от этого получает очень много вреда и никакой пользы", – сказал Веллер.
Он считает, что пришедшие к власти в России после Путина попытаются обвинить во всем его и свалить на него всю ответственность.
"То, что напрашивается на ум абсолютно любому, и то, что вполне в российской традиции, – перевести все стрелки на предыдущего правителя и сказать, что всем виноват он: гегемонист, милитарист, волюнтарист и так далее. "А вот сейчас мы движемся правильным путем, товарищи. Всех выпускаем из тюрем, "бочку рабочим вина выставляю и недоимку дарю". Это традиционный способ. Так что, думаю, конечно, кончится. Потому что никому она уже не нужна", – убежден писатель.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
Нынешний срок Путина истекает в 2024 году, но в 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют ему снова баллотироваться на должность главы Кремля. Путин неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.
Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называли секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.