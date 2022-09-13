Веллер: Если Путина не станет, война закончится. Вполне в российской традиции – перевести стрелки и сказать, что во всем виноват он – гегемонист и милитарист

"Если Путина вдруг не станет, война в ту же минуту закончится?" – спросил Гордон.

"В общем и целом – думаю, что да. Потому что полгода войны показали, что Россия от этого получает очень много вреда и никакой пользы", – сказал Веллер.

Он считает, что пришедшие к власти в России после Путина попытаются обвинить во всем его и свалить на него всю ответственность.

"То, что напрашивается на ум абсолютно любому, и то, что вполне в российской традиции, – перевести все стрелки на предыдущего правителя и сказать, что всем виноват он: гегемонист, милитарист, волюнтарист и так далее. "А вот сейчас мы движемся правильным путем, товарищи. Всех выпускаем из тюрем, "бочку рабочим вина выставляю и недоимку дарю". Это традиционный способ. Так что, думаю, конечно, кончится. Потому что никому она уже не нужна", – убежден писатель.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube