В освобожденном селе Харьковской области найдены тела мирных жителей со следами пыток

После деоккупации села Железнодорожное Харьковской области местные жители обратились к правоохранителям и сообщили, что военнослужащие РФ убили их односельчан, говорится в сообщении.

11 сентября были обнаружены четыре тела со следами пыток. Три из них были похоронены на территории домовладений, еще одно было закопано на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала.

По предварительной версии следствия, потерпевших убили российские военные во время оккупации села. В настоящее время тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).