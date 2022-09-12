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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В освобожденном селе Харьковской области найдены тела мирных жителей со следами пыток

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Правоохранители обнаружили тела четырех мирных жителей
Правоохранители обнаружили тела четырех мирных жителей
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

В освобожденном от оккупантов селе в Харьковской области обнаружены четыре тела мирных жителей со следами пыток. Начато уголовное производство, сообщила 12 сентября Харьковская областная прокуратура в Facebook.

После деоккупации села Железнодорожное Харьковской области местные жители обратились к правоохранителям и сообщили, что военнослужащие РФ убили их односельчан, говорится в сообщении.

11 сентября были обнаружены четыре тела со следами пыток. Три из них были похоронены на территории домовладений, еще одно было закопано на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала.

По предварительной версии следствия, потерпевших убили российские военные во время оккупации села. В настоящее время тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0w5JwRhKbx7Ww4CBbAc3HC5w13oSqoQem9Bbv5STEks6m4mVU6svpwcXV2AYH6Sb2l

 

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей.

11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Теги: убийство, Харьковская область, пытки, российская агрессия, война России против Украины, Офис генпрокурора, деоккупация
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