В освобожденном селе Харьковской области найдены тела мирных жителей со следами пыток

После деоккупации села Железнодорожное Харьковской области местные жители обратились к правоохранителям и сообщили, что военнослужащие РФ убили их односельчан, говорится в сообщении.
11 сентября были обнаружены четыре тела со следами пыток. Три из них были похоронены на территории домовладений, еще одно было закопано на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала.
По предварительной версии следствия, потерпевших убили российские военные во время оккупации села. В настоящее время тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.
При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.
В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей.
11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.