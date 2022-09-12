"Мы запросили поддержки авиации, нам сказали, нет, держите оборону сами". Оккупант, плача, рассказал жене, как воюет в Харьковской области

Оккупант рассказал, что накануне был ранен, но в госпиталь его не отправляют, поскольку тот переполнен. По его словам, там уже полторы тысячи человек.

"Мы обкололись, чтобы терпеть боль, и сейчас опять поедем на задачу", — сказал россиянин.

Он пожаловался жене, что держать оборону войскам РФ становится все тяжелее.

"Хохлы прут со всех сторон. Везде прорвали оборону. Мы позавчера ездили за 150 километров, там стреляли. Там прорвали оборону, все съ*бывались, п*здец там было жестко", — рассказал оккупант.

По его словам, российская армия значительно уступает украинской в количестве и качестве оружия.

"Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашим. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите", – сказал российский военный.

Сквозь слезы он пожаловался, что у него "нет ни сил, ни нервов" и он "за*бался уже [трупы] пацанов грузить".

"У нас нет ни снарядов, ни оружия — них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину", — сказал он.

Супруга пыталась убедить оккупанта, что помощь подвезут, как обещали, но тот ответил, что не уверен, что самолеты с помощью долетят до них.

"Да х*й знает, когда эти самолеты… долетят ли они сюда еще. Четыре летело – не долетело, сбили нах*й", — сказал оккупант.