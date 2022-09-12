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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы запросили поддержки авиации, нам сказали, нет, держите оборону сами". Оккупант, плача, рассказал жене, как воюет в Харьковской области

Украинские защитники в Харьковской области теснят оккупантов
Украинские защитники в Харьковской области теснят оккупантов
Фото: ЕРА

Решительные действия украинских защитников на востоке Украины посеяли отчаяние среди захватчиков. У них заканчиваются боеприпасы, нет поддержки из воздуха, а воевать приходится даже с ранениями. Об этом 12 сентября сообщила Служба безопасности Украины и опубликовала перехваченный разговор, в котором оккупант, воюющий на Харьковском направлении, плачет и жалуется жене на ситуацию на фронте.

Оккупант рассказал, что накануне был ранен, но в госпиталь его не отправляют, поскольку тот переполнен. По его словам, там уже полторы тысячи человек.

"Мы обкололись, чтобы терпеть боль, и сейчас опять поедем на задачу", — сказал россиянин.

Он пожаловался жене, что держать оборону войскам РФ становится все тяжелее.

"Хохлы прут со всех сторон. Везде прорвали оборону. Мы позавчера ездили за 150 километров, там стреляли. Там прорвали оборону, все съ*бывались, п*здец там было жестко", — рассказал оккупант.

По его словам, российская армия значительно уступает украинской в количестве и качестве оружия.

"Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашим. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите", – сказал российский военный.

Сквозь слезы он пожаловался, что у него "нет ни сил, ни нервов" и он "за*бался уже [трупы] пацанов грузить".

"У нас нет ни снарядов, ни оружия — них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину", — сказал он.

Супруга пыталась убедить оккупанта, что помощь подвезут, как обещали, но тот ответил, что не уверен, что самолеты с помощью долетят до них.

"Да х*й знает, когда эти самолеты… долетят ли они сюда еще. Четыре летело – не долетело, сбили нах*й", — сказал оккупант.

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.

Также, по информации Генштаба ВСУ, украинские военные продвигаются на юге.

Теги: Россия, Украина, армия, война, военные, Харьковская область, госпиталь, война России против Украины, Служба безопасности Украины, контрнаступление, россияне
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