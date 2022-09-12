Быстрый успех ВСУ в Харьковской области серьезно повлияет на ход всей войны – британская разведка

В минобороны Британии считают, что бегство оккупантов из Харьковской области еще больше подорвет их доверие к высшему военному руководству РФ Фото: ЕРА

"Большая часть сил в Украине вынуждена отдавать приоритет чрезвычайным оборонительным действиям", – говорится в сообщении.

В минобороны Британии считают, что бегство российской армии из Харьковской области еще больше подорвет доверие оккупационных войск к высшему военному руководству РФ.

В то же время, по данным британской разведки, российские захватчики в районе Херсона "изо всех сил" пытаются перебросить резервы через Днепр поближе к линии фронта.

"Импровизированный плавучий мост, возведение которого Россия начала более двух недель назад, остается незавершенным. Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может проводить ремонт поврежденных автодорожных мостов", – отметили в британском ведомстве.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 September 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/QFOzJpanUr — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 12, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)