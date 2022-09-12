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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Яйца резать не будете?" Оккупанты хотят сдаваться в плен ВСУ, но переживают о своем здоровье

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Россиянин выяснял по телефону, как сдаться в украинский плен
Россиянин выяснял по телефону, как сдаться в украинский плен
Фото: ЕРА

Российские оккупанты позвонили в украинский координационный штаб по обращению с военнопленными, чтобы узнать механизм сдачи в плен, а также уточнить, не будут ли их кастрировать при этом. Запись разговора украинский штаб опубликовал 10 сентября в Telegram.

"Алло, это Украина? [...] Эсэмэска пришла, говорит, если хотите сдаться, можно позвонить. [...] Это куда надо подъехать? [...] Яйца резать не будете?" – спросил оккупант по телефону у сотрудника украинского штаба.

Тот в ответ предложил россиянину посмотреть YouTube-канал журналиста и блогера Владимира Золкина, который берет интервью у российских пленных.

"Это ж вам только рассказывают, что там кто-то режет. [...] Пленные возвращаются регулярно, мы отдаем на обмен. Поэтому никто никого резать не будет, не переживайте", – успокоили оккупанта в украинском штабе.

Россиянин начал рассказывать, что они [оккупанты] "вообще особо не хотели" ехать на войну в Украину и что их якобы "приказом сюда направили".

В свою очередь сотрудники штаба по обращению с военнопленными подчеркнули, что Украина гарантирует каждому пленному достойное обращение, обеспечение необходимых потребностей и возможность вернуться домой.

"Украина четко выполняет все международные конвенции, касающиеся вопросов обращения с военнопленными, и делает все, чтобы вернуть своих защитников домой", – написали в штабе.

В то же время глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила 9 сентября, что задокументированы случаи пыток россиянами украинских военнопленных, сейчас Россия отказывает наблюдателям ООН в доступе к украинским военнопленным, находящимся на ее территории или на оккупированных ею украинских территориях.

Контекст:

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, неизвестно, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов.

По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщает "Настоящее время".

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы удара ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

Глава Международного комитета Красного Креста признал, что не может обеспечить безопасность захваченных в Украине пленных.

Теги: Россия, Украина, война, права человека, пленные, журналисты, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, российские оккупанты, россияне
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