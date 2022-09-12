"Яйца резать не будете?" Оккупанты хотят сдаваться в плен ВСУ, но переживают о своем здоровье

Россиянин выяснял по телефону, как сдаться в украинский плен Фото: ЕРА

"Алло, это Украина? [...] Эсэмэска пришла, говорит, если хотите сдаться, можно позвонить. [...] Это куда надо подъехать? [...] Яйца резать не будете?" – спросил оккупант по телефону у сотрудника украинского штаба.

Тот в ответ предложил россиянину посмотреть YouTube-канал журналиста и блогера Владимира Золкина, который берет интервью у российских пленных.

"Это ж вам только рассказывают, что там кто-то режет. [...] Пленные возвращаются регулярно, мы отдаем на обмен. Поэтому никто никого резать не будет, не переживайте", – успокоили оккупанта в украинском штабе.

Россиянин начал рассказывать, что они [оккупанты] "вообще особо не хотели" ехать на войну в Украину и что их якобы "приказом сюда направили".

В свою очередь сотрудники штаба по обращению с военнопленными подчеркнули, что Украина гарантирует каждому пленному достойное обращение, обеспечение необходимых потребностей и возможность вернуться домой.

"Украина четко выполняет все международные конвенции, касающиеся вопросов обращения с военнопленными, и делает все, чтобы вернуть своих защитников домой", – написали в штабе.

В то же время глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила 9 сентября, что задокументированы случаи пыток россиянами украинских военнопленных, сейчас Россия отказывает наблюдателям ООН в доступе к украинским военнопленным, находящимся на ее территории или на оккупированных ею украинских территориях.