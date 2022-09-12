На деоккупированные территории Харьковской области доставят первую гуманитарку

"Метр за метром ВСУ освобождают Харьковскую область. Это сотни населенных пунктов, тысячи улиц, это родные места для десятков тысяч украинцев. На деоккупированные территории будет доставлена первая помощь – это 11 тыс. наборов с продуктами и столько же гигиенических наборов. Конечно, и товары для детей: питание, подгузники, детские средства гигиены", – отметил Тимошенко.
По его словам, доставлены сначала будут в основном товары первой необходимости.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.