На деоккупированные территории Харьковской области доставят первую гуманитарку

"Метр за метром ВСУ освобождают Харьковскую область. Это сотни населенных пунктов, тысячи улиц, это родные места для десятков тысяч украинцев. На деоккупированные территории будет доставлена первая помощь – это 11 тыс. наборов с продуктами и столько же гигиенических наборов. Конечно, и товары для детей: питание, подгузники, детские средства гигиены", – отметил Тимошенко.

По его словам, доставлены сначала будут в основном товары первой необходимости.