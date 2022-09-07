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В Украине создали штаб по вопросам деоккупированных территорий, его возглавила Верещук

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук будет руководить новосозданным штабом
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук будет руководить новосозданным штабом
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины (КМУ) принял решение создать координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий, его возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Вице-премьер-министр Ирина Верещук возглавит координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий. Такое решение сегодня приняло правительство. По инициативе президента Украины на правительственном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать координационный штаб по вопросам оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

Главной задачей штаба является восстановление территорий, которые украинские военные освобождают от российских оккупантов, восстановление государственной и гражданской инфраструктуры, нормализация их жизнеобеспечения.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 17 июня создал координационный штаб по защите прав лиц, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией против Украины, его возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Кабмин Украины 29 июля создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его также возглавила Верещук.

Теги: Россия, Украина, Кабинет Министров, оккупация, Ирина Верещук, реинтеграция, война России против Украины, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, Денис Шмыгаль, вторжение России в Украину
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