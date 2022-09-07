В Украине создали штаб по вопросам деоккупированных территорий, его возглавила Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук будет руководить новосозданным штабом Фото: depositphotos.com

"Вице-премьер-министр Ирина Верещук возглавит координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий. Такое решение сегодня приняло правительство. По инициативе президента Украины на правительственном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать координационный штаб по вопросам оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

Главной задачей штаба является восстановление территорий, которые украинские военные освобождают от российских оккупантов, восстановление государственной и гражданской инфраструктуры, нормализация их жизнеобеспечения.