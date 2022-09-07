В Украине создали штаб по вопросам деоккупированных территорий, его возглавила Верещук

"Вице-премьер-министр Ирина Верещук возглавит координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий. Такое решение сегодня приняло правительство. По инициативе президента Украины на правительственном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать координационный штаб по вопросам оккупированных территорий", – говорится в сообщении.
Главной задачей штаба является восстановление территорий, которые украинские военные освобождают от российских оккупантов, восстановление государственной и гражданской инфраструктуры, нормализация их жизнеобеспечения.
Кабинет Министров Украины 17 июня создал координационный штаб по защите прав лиц, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией против Украины, его возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Кабмин Украины 29 июля создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его также возглавила Верещук.