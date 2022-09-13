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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за обстрелов Харьков и область вновь остались без света

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Харьков остался без света из-за обстрелов
Харьков остался без света из-за обстрелов
Фото: depositphotos.com

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов Харьков и Харьковская область вновь остались без электричества. Об этом 13 августа сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Только что сообщили, что Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Сейчас все силы направлены на устранение проблемы. О результатах сообщу позже. Это последствия коварных обстрелов россиян, которые были накануне", – написал Тимошенко.

Вместе с тем, в Харькове не работает метро на фоне перебоев со светом.

"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!", – сообщили в харьковском метрополитене.

Контекст:

Ночью 12 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. Под обстрел попал Новобаварский район города.

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже проинформировали местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5.

Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко проинформировал, что в СумскойДнепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.

Теги: Россия, Украина, Харьков, электричество, Харьковская область, обстрелы, Кирилл Тимошенко
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