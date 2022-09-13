Из-за обстрелов Харьков и область вновь остались без света

"Только что сообщили, что Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Сейчас все силы направлены на устранение проблемы. О результатах сообщу позже. Это последствия коварных обстрелов россиян, которые были накануне", – написал Тимошенко.

Вместе с тем, в Харькове не работает метро на фоне перебоев со светом.

"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!", – сообщили в харьковском метрополитене.