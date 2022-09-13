В Лозовой оккупанты уничтожили школу и детский сад – мэр

"Оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре образовательной отрасли. Уничтожена школа и детский сад. Пострадали социальные объекты, амбулатория и частные дома", – рассказал городской голова.

По словам городского головы, в результате ракетного удара дети остались без учебного заведения, а это более 0,5 тыс. школьников. Также он отметил, что разрушено также дошкольное учреждение на 80 мест.

Контекст:

14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Украины Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан 10 лет.

19 августа заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Харьковской области зафиксировано наибольшее количество разрушений среди обстреливаемых регионов, находящихся под контролем Украины.