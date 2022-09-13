Немецкие аналитики о действиях ВСУ в Харьковской области: Блестящая операция, страны НАТО должны применять эти подходы в учениях

Издание процитировало слова министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, которая 12 сентября призналась, что 24 февраля, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, мало кто из немецких экспертов ожидал, что Украина продержится более трех дней. Однако сейчас, по словам Ламбрехт, Украина стала примером мужества.



Немецкие эксперты считают, что ключевую роль в тактической подготовке украинских офицеров к таким операциям, как в Харьковской области, играют Соединенные Штаты Америки, которые обучили ВСУ принципу Multi-Domain Operations – последнему слову в военной стратегии. Multi-Domain Operations – это максимально слаженное одновременное использование всех родов войск, всех имеющихся средств – от артиллерии до танков и бронемашин, а также активное использование спутниковой разведки.



Также, по мнению немецких экспертов, успеху контрнаступления ВСУ в Харьковской области способствовало то, что украинское руководство отвлекло внимание россиян многократно анонсированным наступлением в Херсонской области. Это заставило Россию оттянуть войска с востока на юг, облегчив продвижение ВСУ.



Значительную роль, по мнению аналитиков Германии, сыграли и поставки Украине западного вооружения, в частности немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 и американских реактивных систем залпового огня HIMARS.



Что касается новых поставок немецкого вооружения в Украину, то Ламбрехт заявила, что ожидать поставок немецких танков для Украины, как того требуют все больше экспертов и политиков в Берлине, пока рано.

Контекст: Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров. 12 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что украинские военные деоккупировали около 6 тыс. км² территории страны. Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов.