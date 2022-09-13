ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Немецкие аналитики о действиях ВСУ в Харьковской области: Блестящая операция, страны НАТО должны применять эти подходы в учениях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Контрнаступление ВСУ должно стать примером для западных военных
Контрнаступление ВСУ должно стать примером для западных военных
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Военные и аналитики Германии назвали "блестящим" контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области и отметили, что страны НАТО должны применять тактические подходы этого наступления в своих учениях. Об этом 12 сентября сообщила "Німецька хвиля".

Издание процитировало слова министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, которая 12 сентября призналась, что 24 февраля, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, мало кто из немецких экспертов ожидал, что Украина продержится более трех дней. Однако сейчас, по словам Ламбрехт, Украина стала примером мужества.

Немецкие эксперты считают, что ключевую роль в тактической подготовке украинских офицеров к таким операциям, как в Харьковской области, играют Соединенные Штаты Америки, которые обучили ВСУ принципу Multi-Domain Operations – последнему слову в военной стратегии. Multi-Domain Operations – это максимально слаженное одновременное использование всех родов войск, всех имеющихся средств – от артиллерии до танков и бронемашин, а также активное использование спутниковой разведки.

Также, по мнению немецких экспертов, успеху контрнаступления ВСУ в Харьковской области способствовало то, что украинское руководство отвлекло внимание россиян многократно анонсированным наступлением в Херсонской области. Это заставило Россию оттянуть войска с востока на юг, облегчив продвижение ВСУ.

Значительную роль, по мнению аналитиков Германии, сыграли и поставки Украине западного вооружения, в частности немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 и американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Что касается новых поставок немецкого вооружения в Украину, то Ламбрехт заявила, что ожидать поставок немецких танков для Украины, как того требуют все больше экспертов и политиков в Берлине, пока рано.

Контекст:

Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

12 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что украинские военные деоккупировали около 6 тыс. км² территории страны.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов.

Теги: Россия, Германия, Украина, НАТО, война, Берлин, военные, вооружение, ВСУ, наступление, война России против Украины, операция, Кристине Ламбрехт, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Названы победители премии "Эмми 2022"
Названы победители премии "Эмми 2022"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Вкусные", "Персики мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Вкусные", "Персики – мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Всегда красивая и горячая женщина". 47-летняя Лонгория снялась в топе и облегающих брюках с поднятыми ногами
"Всегда красивая и горячая женщина". 47-летняя Лонгория снялась в топе и облегающих брюках с поднятыми ногами
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео
"Волшебно!", "Мурашки!" Жена Макаревича показала, как он поет в храме
"Волшебно!", "Мурашки!" Жена Макаревича показала, как он поет в храме
Голубая толстовка и подсолнухи. 28-летняя Свитолина показала, как отпраздновала в Монако свой день рождения
Голубая толстовка и подсолнухи. 28-летняя Свитолина показала, как отпраздновала в Монако свой день рождения
Лидер группы "Антитіла": Путин умер. Все, конец. Морда ботоксного деда еще пугает самых упоротых, но кое-кто уже тыкает ее палкой
Лидер группы "Антитіла": Путин умер. Все, конец. Морда ботоксного деда еще пугает самых упоротых, но кое-кто уже тыкает ее палкой
  53-летняя Лопес вышла на прогулку с 16-летней дочерью Аффлека от первого брака. Видео
  53-летняя Лопес вышла на прогулку с 16-летней дочерью Аффлека от первого брака. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (317201)
2
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (132790)
3
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (59330)
4
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (22654)
5
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (17098)
6
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (16108)
7
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (15253)
8
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасны в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть (12926)
 
 
 
 