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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр обороны Германии Ламбрехт снова заявила об отказе предоставить Украине современные боевые танки

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По словам Ламбрехт, Германия "не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке"
По словам Ламбрехт, Германия "не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке"
Фото: EPA

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт 12 сентября вновь заявила, что Германия пока не намерена поставлять Украине так называемые основные боевые танки. Об этом сообщило Reuters.

Она подчеркнула, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства".

По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".

В сентябре Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepardнесколько установок РСЗО Mars II и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. 

Немецкий таблоид Bild 8 июля писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%. А 20 июля Welt сообщил, что Германия сократила военную поддержку Украины.

22 августа министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине еще больше оружия, поскольку это повлечет за собой ослабление бундесвера.

Теги: Германия, танки, ФРГ, вооружение, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Кристине Ламбрехт
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