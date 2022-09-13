Министр обороны Германии Ламбрехт снова заявила об отказе предоставить Украине современные боевые танки

По словам Ламбрехт, Германия "не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке" Фото: EPA

Она подчеркнула, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства".

По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".

В сентябре Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.