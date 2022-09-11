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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников объяснил, почему Запад не дает Украине боевые самолеты и танки

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По словам Резникова, одна из причин отказа Запада передавать Украине самолеты это их плохое техническое состояние
По словам Резникова, одна из причин отказа Запада передавать Украине самолеты – это их плохое техническое состояние
Фото: EPA

Украина с первых дней российского вторжения поднимает перед партнерами вопросы передачи украинской армии танков и самолетов, но Запад с таким решениями не спешит. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "РБК-Украина" от 10 сентября.

"Что будет в качестве боевого танка и основного боевого самолета на вооружении украинской армии – это политическое решение еще не принято. И, конечно, эта дискуссия идет каждый день на моем уровне с моими коллегами, на уровне министров иностранных дел, руководителей правительства и на самом высоком топ-уровне. Но пока это решение не принято", – отметил министр.

Он объяснил, что западным партнерам, которые принимают подобные решения, нужно понимать, есть ли эта техника у них на складах в достаточном количестве и не изменит ли это уровень обороноспособности их вооруженных сил.

"Я вам скажу, что 20 лет назад в бундесвере, если я не ошибаюсь, было 26 бригад. За 20 лет они уменьшились до шести. На 20 бригад из-за своего миротворческого настроения они сократили свои вооруженные силы", – сказал Резников.

Глава Минобороны добавил, что по такому же критерию принимается решение о предоставлении Украине систем HIMARS либо MLRS.

"Они считают их количество, количество ракет к ним, боеприпасов, чтобы давать нам и мы были эффективны, но чтобы они не потеряли свою боеспособность", – объяснил он.

Еще один критерий – техническое состояние техники, в частности самолетов. В качестве примера он привел самолеты Thunderbolt – хоть они мощные и способны уничтожать танковые колонны, это все же медленные самолеты прошлого поколения.

"И риск, что в воздухе он не сможет противостоять истребителям врага, очень велик. Во-вторых, о них давно не заботились, они сняты с вооружения, а значит, что они технически не готовы. А отдать нам технически не готовое – это брать на себя и моральную ответственность. Поэтому они не хотят принимать такое решение", – объяснил министр.

В то же время западные партнеры не могут отдать Украине самолеты пятого поколения, поскольку есть риск попадания этой техники к захватчикам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Общее количество боевых самолетов в ВВС Украины на момент полномасштабного вторжения России минобороны РФ оценивало в 152 единицы, издание "Проект" – в 199 единиц. МиГ-29 в Украине насчитывалось до 36 единиц.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно. Так, в интервью "BBC News Україна", опубликованном 15 июля, Резников рассказывал, что истребитель F-16, вопреки распространенному мнению, не лучший вариант для Украины из-за того, что аэродромы не готовы к работе с ним.

"Есть две вещи, за которые я еще борюсь, – это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно – только в будущем", – говорил Резников тогда.

Через пять дней после выхода интервью состоялось очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По его итогам Резников объявил о новых обязательствах партнеров, "которые касаются и суши, и моря, и неба".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, танки, военная техника, военная помощь, Алексей Резников, самолеты, война России против Украины
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