Резников объяснил, почему Запад не дает Украине боевые самолеты и танки

"Что будет в качестве боевого танка и основного боевого самолета на вооружении украинской армии – это политическое решение еще не принято. И, конечно, эта дискуссия идет каждый день на моем уровне с моими коллегами, на уровне министров иностранных дел, руководителей правительства и на самом высоком топ-уровне. Но пока это решение не принято", – отметил министр.
Он объяснил, что западным партнерам, которые принимают подобные решения, нужно понимать, есть ли эта техника у них на складах в достаточном количестве и не изменит ли это уровень обороноспособности их вооруженных сил.
"Я вам скажу, что 20 лет назад в бундесвере, если я не ошибаюсь, было 26 бригад. За 20 лет они уменьшились до шести. На 20 бригад из-за своего миротворческого настроения они сократили свои вооруженные силы", – сказал Резников.
Глава Минобороны добавил, что по такому же критерию принимается решение о предоставлении Украине систем HIMARS либо MLRS.
"Они считают их количество, количество ракет к ним, боеприпасов, чтобы давать нам и мы были эффективны, но чтобы они не потеряли свою боеспособность", – объяснил он.
Еще один критерий – техническое состояние техники, в частности самолетов. В качестве примера он привел самолеты Thunderbolt – хоть они мощные и способны уничтожать танковые колонны, это все же медленные самолеты прошлого поколения.
"И риск, что в воздухе он не сможет противостоять истребителям врага, очень велик. Во-вторых, о них давно не заботились, они сняты с вооружения, а значит, что они технически не готовы. А отдать нам технически не готовое – это брать на себя и моральную ответственность. Поэтому они не хотят принимать такое решение", – объяснил министр.
В то же время западные партнеры не могут отдать Украине самолеты пятого поколения, поскольку есть риск попадания этой техники к захватчикам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Общее количество боевых самолетов в ВВС Украины на момент полномасштабного вторжения России минобороны РФ оценивало в 152 единицы, издание "Проект" – в 199 единиц. МиГ-29 в Украине насчитывалось до 36 единиц.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно. Так, в интервью "BBC News Україна", опубликованном 15 июля, Резников рассказывал, что истребитель F-16, вопреки распространенному мнению, не лучший вариант для Украины из-за того, что аэродромы не готовы к работе с ним.
"Есть две вещи, за которые я еще борюсь, – это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно – только в будущем", – говорил Резников тогда.
Через пять дней после выхода интервью состоялось очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По его итогам Резников объявил о новых обязательствах партнеров, "которые касаются и суши, и моря, и неба".