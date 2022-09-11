Резников объяснил, почему Запад не дает Украине боевые самолеты и танки

"Что будет в качестве боевого танка и основного боевого самолета на вооружении украинской армии – это политическое решение еще не принято. И, конечно, эта дискуссия идет каждый день на моем уровне с моими коллегами, на уровне министров иностранных дел, руководителей правительства и на самом высоком топ-уровне. Но пока это решение не принято", – отметил министр.

Он объяснил, что западным партнерам, которые принимают подобные решения, нужно понимать, есть ли эта техника у них на складах в достаточном количестве и не изменит ли это уровень обороноспособности их вооруженных сил.

"Я вам скажу, что 20 лет назад в бундесвере, если я не ошибаюсь, было 26 бригад. За 20 лет они уменьшились до шести. На 20 бригад из-за своего миротворческого настроения они сократили свои вооруженные силы", – сказал Резников.

Глава Минобороны добавил, что по такому же критерию принимается решение о предоставлении Украине систем HIMARS либо MLRS.

"Они считают их количество, количество ракет к ним, боеприпасов, чтобы давать нам и мы были эффективны, но чтобы они не потеряли свою боеспособность", – объяснил он.

Еще один критерий – техническое состояние техники, в частности самолетов. В качестве примера он привел самолеты Thunderbolt – хоть они мощные и способны уничтожать танковые колонны, это все же медленные самолеты прошлого поколения.

"И риск, что в воздухе он не сможет противостоять истребителям врага, очень велик. Во-вторых, о них давно не заботились, они сняты с вооружения, а значит, что они технически не готовы. А отдать нам технически не готовое – это брать на себя и моральную ответственность. Поэтому они не хотят принимать такое решение", – объяснил министр.

В то же время западные партнеры не могут отдать Украине самолеты пятого поколения, поскольку есть риск попадания этой техники к захватчикам.

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