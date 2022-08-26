Россия выводит истребители из Украины – отчет НАТО

В последние недели участились взрывы на российских военных объектах в оккупированном Крыму, констатируют журналисты.

По их мнению, ответственность за взрывы, по-видимому, несут Вооруженные силы Украины, которые переходят в партизанское контрнаступление против российских оккупантов.

На материал немецких журналистов уже отреагировал депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"А что случилось? Головотяпство лечите переездом? Так это не работает", – обратился он к руководству РФ в своем Telegram-канале.