Россия выводит истребители из Украины – отчет НАТО

В последние недели участились взрывы на российских военных объектах в оккупированном Крыму, констатируют журналисты.
По их мнению, ответственность за взрывы, по-видимому, несут Вооруженные силы Украины, которые переходят в партизанское контрнаступление против российских оккупантов.
На материал немецких журналистов уже отреагировал депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"А что случилось? Головотяпство лечите переездом? Так это не работает", – обратился он к руководству РФ в своем Telegram-канале.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.