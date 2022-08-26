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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия выводит истребители из Украины – отчет НАТО

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Армия РФ выводит 10 своих истребителей с полуострова НАТО
Армия РФ выводит 10 своих истребителей с полуострова – НАТО
Фото: depositphotos.com

Армия РФ боится потерять в Украине оставшиеся самолеты, поэтому выводит 10 своих истребителей, дислоцировавшихся в Крыму, вглубь России. Об этом сообщает немецкое издание Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО, к которому оно получило доступ.

В последние недели участились взрывы на российских военных объектах в оккупированном Крыму, констатируют журналисты.

По их мнению, ответственность за взрывы, по-видимому, несут Вооруженные силы Украины, которые переходят в партизанское контрнаступление против российских оккупантов.

На материал немецких журналистов уже отреагировал депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"А что случилось? Головотяпство лечите переездом? Так это не работает", – обратился он к руководству РФ в своем Telegram-канале.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.

Теги: Россия, Крым, Украина, взрыв, захват, авиация, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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