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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оказались в патовой ситуации". В ВСУ заявили, что Украина пока не может получить от союзников истребители F-16

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По словам Игната, под F-16 нужно адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру
По словам Игната, под F-16 нужно адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру
Фото: ЕРА

Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16. Об этом в опубликованном 9 сентября интервью "РБК-Украина" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Истребители – это уже "вишенка на торте". Это самое технологичное из того, что нам могут поставить союзники. И к тому же не так просто нам их передать. Словакия, которая нам передает МиГ-29, ждала те F-16 едва ли не шесть лет. Государства стоят в очереди, чтобы получить эти истребители. Украина оказалась в патовой ситуации, когда они нам нужны уже и сегодня. А это невозможно. Ведь они нуждаются не только в обучении пилотов, но и других специалистов, которые будут обеспечивать эту технику, – военных инженеров. Эти американские истребители достаточно "привередливы", – пояснил Игнат.

Помимо этого, по его словам, нужно адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

"Это, в частности, создание средств управления, средств связи и, главное, адаптация взлетно-посадочной полосы. Вместо искусственного покрытия, которое есть у нас, нужно проложить монолитное бетонное. В условиях боевых действий это сложно делать. Однако это не будет проблемой, и уже есть определенные решения министерств по совершенствованию нашей инфраструктуры под западную технику", – отметил Игнат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Общее количество боевых самолетов в ВВС Украины на момент полномасштабного вторжения России минобороны РФ оценивало в 152 единицы, издание "Проект" – в 199 единиц. МиГ-29 в Украине насчитывалось до 36 единиц.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно. Так, в интервью "BBC News Україна", опубликованном 15 июля, министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что истребитель F-16, вопреки распространенному мнению, не лучший вариант для Украины из-за того, что аэродромы не готовы к работе с ним.

"Есть две вещи, за которые я еще борюсь, – это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно – только в будущем", – говорил Резников тогда.

Через пять дней после выхода интервью состоялось очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По его итогам Резников объявил о новых обязательствах партнеров, "которые касаются и суши, и моря, и неба".

Теги: Россия, Украина, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат, F-16
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