"Оказались в патовой ситуации". В ВСУ заявили, что Украина пока не может получить от союзников истребители F-16

"Истребители – это уже "вишенка на торте". Это самое технологичное из того, что нам могут поставить союзники. И к тому же не так просто нам их передать. Словакия, которая нам передает МиГ-29, ждала те F-16 едва ли не шесть лет. Государства стоят в очереди, чтобы получить эти истребители. Украина оказалась в патовой ситуации, когда они нам нужны уже и сегодня. А это невозможно. Ведь они нуждаются не только в обучении пилотов, но и других специалистов, которые будут обеспечивать эту технику, – военных инженеров. Эти американские истребители достаточно "привередливы", – пояснил Игнат.

Помимо этого, по его словам, нужно адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

"Это, в частности, создание средств управления, средств связи и, главное, адаптация взлетно-посадочной полосы. Вместо искусственного покрытия, которое есть у нас, нужно проложить монолитное бетонное. В условиях боевых действий это сложно делать. Однако это не будет проблемой, и уже есть определенные решения министерств по совершенствованию нашей инфраструктуры под западную технику", – отметил Игнат.

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