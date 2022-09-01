Польские истребители начинают патрулирование воздушного пространства Словакии

"С сегодняшнего дня благодаря соглашению, которое я подписал в прошлую субботу, дежурная пара польских истребителей будет также защищать воздушное пространство Словакии. Мы поддерживаем друг друга, поскольку вместе мы сильнее", – подчеркнул Блащак.

Od dzi * , dzi * ki porozumieniu, które podpisa * em w ostatni * sobot * , para dy * urna polskich my * liwców b * dzie chroni * a tak * e s * owack * przestrze * powietrzn * . Wspieramy si * nawzajem, bo razem jeste * my silniejsi. pic.twitter.com/F6GeHkf7RN — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) September 1, 2022

Словакия 27 августа подписала соглашение с Польшей и Чехией, согласно которому эти страны будут патрулировать ее воздушное пространство. Братислава выводит из эксплуатации свои МиГ-29 советского производства. Они, скорее всего, будут переданы Украине.

В конце июля министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил, что Словакия не имеет возможности подарить самолеты в одностороннем порядке, поэтому потребуется замена или оплата. Он указал, что один МиГ-29 стоит €35 млн.

Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а в мае обещала поставить самоходные установки Zuzana 2.

15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".