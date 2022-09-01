Польские истребители начинают патрулирование воздушного пространства Словакии

"С сегодняшнего дня благодаря соглашению, которое я подписал в прошлую субботу, дежурная пара польских истребителей будет также защищать воздушное пространство Словакии. Мы поддерживаем друг друга, поскольку вместе мы сильнее", – подчеркнул Блащак.
Od dzi * , dzi * ki porozumieniu, które podpisa * em w ostatni * sobot * , para dy * urna polskich my * liwców b * dzie chroni * a tak * e s * owack * przestrze * powietrzn * . Wspieramy si * nawzajem, bo razem jeste * my silniejsi. pic.twitter.com/F6GeHkf7RN— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) September 1, 2022
Словакия 27 августа подписала соглашение с Польшей и Чехией, согласно которому эти страны будут патрулировать ее воздушное пространство. Братислава выводит из эксплуатации свои МиГ-29 советского производства. Они, скорее всего, будут переданы Украине.
В конце июля министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил, что Словакия не имеет возможности подарить самолеты в одностороннем порядке, поэтому потребуется замена или оплата. Он указал, что один МиГ-29 стоит €35 млн.
Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а в мае обещала поставить самоходные установки Zuzana 2.
15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".
Общее количество боевых самолетов в ВВС Украины на момент полномасштабного вторжения России минобороны РФ оценивало в 152 единицы, издание "Проект" – в 199 единиц. МиГ-29 в Украине насчитывалось до 36 единиц.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно. Так, в интервью "BBC News Україна", опубликованном 15 июля, министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что истребитель F-16, вопреки распространенному мнению, не лучший вариант для Украины из-за того, что аэродромы не готовы к работе с ним.
"Есть две вещи, за которые я еще борюсь, – это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно – только в будущем", – говорил Резников тогда.
Через пять дней после выхода интервью состоялось очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По его итогам Резников объявил о новых обязательствах партнеров, "которые касаются и суши, и моря, и неба".