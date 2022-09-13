Шольц заявил, что немецкое оружие помогает Украине в контрнаступлении против России

Об этом 12 сентября в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет "Німецька хвиля" со ссылкой на dpa.

Шольц отметил, что Берлин поставил Киеву "очень эффективное оружие, имеющее значение в текущей битве на востоке".

По словам канцлера ФРГ, это зенитные САУ Gepard, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня MARS II.

В то же время Шольц подчеркнул, что позиция Берлина относительно предоставления Украине немецких танков остается неизменной – Германия "не пытается действовать односторонне".

Канцлер ФРГ добавил, что Германия продолжит поддержку Украины артиллерией и системами ПВО.

Андрей Мельник, покидающий осенью должность посла Украины в Германии, сказал в интервью Bild, которое вышло 10 сентября, что если бы Шольц не отказал Украине в поставках тяжелой техники, наступление ВСУ началось бы раньше.

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