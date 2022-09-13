Шольц заявил, что немецкое оружие помогает Украине в контрнаступлении против России

Об этом 12 сентября в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет "Німецька хвиля" со ссылкой на dpa.
Шольц отметил, что Берлин поставил Киеву "очень эффективное оружие, имеющее значение в текущей битве на востоке".
По словам канцлера ФРГ, это зенитные САУ Gepard, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня MARS II.
В то же время Шольц подчеркнул, что позиция Берлина относительно предоставления Украине немецких танков остается неизменной – Германия "не пытается действовать односторонне".
Канцлер ФРГ добавил, что Германия продолжит поддержку Украины артиллерией и системами ПВО.
Андрей Мельник, покидающий осенью должность посла Украины в Германии, сказал в интервью Bild, которое вышло 10 сентября, что если бы Шольц не отказал Украине в поставках тяжелой техники, наступление ВСУ началось бы раньше.
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Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 50 противобункерных ракет и другое оружие, отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.
По состоянию на 6 сентября Германия уже передала Украине 20 зенитных самоходных установок Gepard из 30 обещанных. В то же время Шольц отказался давать Украине танки Leopard.
В интервью Politico, которое вышло 11 сентября, глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт объяснила, что бундесвер был "урезан" в прошлые годы и из-за этого запасы армии ФРГ истощены. По словам чиновницы, она хотела бы предоставить Украине больше оборонной помощи, но это невозможно.