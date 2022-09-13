Пограничники в Харьковской области взяли в плен российского артиллериста, который обстреливал Чугуевский район

Пленный военный – 2001 года рождения. Он рассказал, что его товарищ подорвался в заминированной оккупантами лесополосе.

"Россиянин служил в одной из частей, которая постоянно дислоцируется в Калинингадской области, в должности старшего наводчика гаубического самоходного артиллерийского дивизиона. Оккупант сообщил, что его САУ 2С3 "Акация" в составе колонны из 15 единиц военной техники вторглась в Украину в начале марта. С этого времени захватчик периодически обстреливал украинские населенные пункты, в частности Чугуев, Печенеги, Коробочкино", – сообщили в ГПСУ.

Это продолжалось до 11 сентября, когда силы обороны Украины разбили дивизион оккупантов и заставили их бежать, добавили в пресс-службе.

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