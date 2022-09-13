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Пограничники в Харьковской области взяли в плен российского артиллериста, который обстреливал Чугуевский район

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Пленный россиянин обстреливал Чугуев, Печенеги, Коробочкино, сообщили в ГПСУ
Пленный россиянин обстреливал Чугуев, Печенеги, Коробочкино, сообщили в ГПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники взяли в плен в Харьковской области российского артиллериста, который обстреливал Чугуевский район. Об этом пресс-центр Госпогранслужбы Украины сообщил 13 сентября.

Пленный военный – 2001 года рождения. Он рассказал, что его товарищ подорвался в заминированной оккупантами лесополосе.

"Россиянин служил в одной из частей, которая постоянно дислоцируется в Калинингадской области, в должности старшего наводчика гаубического самоходного артиллерийского дивизиона. Оккупант сообщил, что его САУ 2С3 "Акация" в составе колонны из 15 единиц военной техники вторглась в Украину в начале марта. С этого времени захватчик периодически обстреливал украинские населенные пункты, в частности Чугуев, Печенеги, Коробочкино", – сообщили в ГПСУ.

Это продолжалось до 11 сентября, когда силы обороны Украины разбили дивизион оккупантов и заставили их бежать, добавили в пресс-службе.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм

13 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Госпогранслужба, Харьковская область, пограничники, ГПСУ, артиллерия, обстрелы, война России против Украины
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