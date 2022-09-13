Минпросвещения РФ отрицает задержание российских учителей в Харьковской области. При этом глава Следкома из-за их задержания поручил возбудить уголовное дело

Министерство заявляет, что все российские учителя, которые ранее отправились преподавать на оккупированные территории, сейчас находятся на территории, подконтрольной военным РФ и группировок "ЛДНР".
Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, в ведомстве назвали такими, которые "не соответствуют действительности".
Однако пресс-служба Следкома РФ пишет, что глава комитета поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области.
"По поручению главы ведомства следователи СК России расследуют обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении.
10 сентября народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщил, что в освобожденном бойцами ВСУ Купянске, который ранее россияне объявили центром оккупированной территории Харьковской области, украинские военные задержали привезенных оккупантами учителей.
Позже вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что учителей будут судить по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет. По ее словам, российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена.