Минпросвещения РФ отрицает задержание российских учителей в Харьковской области. При этом глава Следкома из-за их задержания поручил возбудить уголовное дело

Министерство заявляет, что все российские учителя, которые ранее отправились преподавать на оккупированные территории, сейчас находятся на территории, подконтрольной военным РФ и группировок "ЛДНР".

Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, в ведомстве назвали такими, которые "не соответствуют действительности".

Однако пресс-служба Следкома РФ пишет, что глава комитета поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области.

"По поручению главы ведомства следователи СК России расследуют обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении.