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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минпросвещения РФ отрицает задержание российских учителей в Харьковской области. При этом глава Следкома из-за их задержания поручил возбудить уголовное дело

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10 сентября появилась информация, что украинские военные задержали привезенных оккупантами учителей в Купянске
10 сентября появилась информация, что украинские военные задержали привезенных оккупантами учителей в Купянске
Фото: depositphotos.com

Министерство просвещения России утверждает, что российских учителей в Харьковской области не задерживали и они находятся в безопасности, пишет ТАСС. В то же время глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство заявляет, что все российские учителя, которые ранее отправились преподавать на оккупированные территории, сейчас находятся на территории, подконтрольной военным РФ и группировок "ЛДНР".

Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, в ведомстве назвали такими, которые "не соответствуют действительности".

Однако пресс-служба Следкома РФ пишет, что глава комитета поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области.

"По поручению главы ведомства следователи СК России расследуют обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении.

Контекст:

10 сентября народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщил, что в освобожденном бойцами ВСУ Купянске, который ранее россияне объявили центром оккупированной территории Харьковской области, украинские военные задержали привезенных оккупантами учителей.

Позже вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что учителей будут судить по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет. По ее словам, российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, образование, Харьковская область, Следственный комитет РФ, Александр Бастрыкин, ДНР, ЛНР, школа
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