На деоккупированной территории Харьковской области задержали привезенных оккупантами учителей

Во время спешного отступления из Купянска захватчики оставили в городе учителей, которых привезли из России для работы в местных школах по российским образовательным программам.

В комментарии "Стране" вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что учителей будут судить по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

"Они совершили преступление против нашего государства. Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины и осуществлять здесь запрещенную законом деятельность. Конечно, меру наказания им определит суд, однако на территории нашего государства еще находится определенное количество российских граждан, которые приехали на временно оккупированные территории и точно понесут наказание, если не покинут нашу территорию безотлагательно", – заявила Верещук.

По ее словам, российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена.

Украинских учителей, которые согласились преподавать по российской программе, по словам Верещук, будут судить за коллаборационную деятельность.

"Там серьезные сроки наказания, и я еще раз призываю всех педагогов на временно оккупированных территориях: ни в коем случае не идти на сотрудничество с врагом и оккупантом, как можно быстрее эвакуироваться и тем самым сохранить свои жизнь и здоровье", – сказала Верещук.