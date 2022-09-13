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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На деоккупированной территории Харьковской области задержали привезенных оккупантами учителей

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Украинских учителей-коллаборантов будут судить
Украинских учителей-коллаборантов будут судить
Фото: ЕРА

В освобожденном бойцами ВСУ Купянске, который ранее россияне объявили центром оккупированной территории Харьковской области, украинские военные задержали привезенных оккупантами учителей. Об этом 10 сентября сообщил народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Telegram. Эту информацию 24 каналу подтвердили собственные источники в разведке.

Во время спешного отступления из Купянска захватчики оставили в городе учителей, которых привезли из России для работы в местных школах по российским образовательным программам.

В комментарии "Стране" вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что учителей будут судить по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

"Они совершили преступление против нашего государства. Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины и осуществлять здесь запрещенную законом деятельность. Конечно, меру наказания им определит суд, однако на территории нашего государства еще находится определенное количество российских граждан, которые приехали на временно оккупированные территории и точно понесут наказание, если не покинут нашу территорию безотлагательно", – заявила Верещук.

По ее словам, российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена.

Украинских учителей, которые согласились преподавать по российской программе, по словам Верещук, будут судить за коллаборационную деятельность.

"Там серьезные сроки наказания, и я еще раз призываю всех педагогов на временно оккупированных территориях: ни в коем случае не идти на сотрудничество с врагом и оккупантом, как можно быстрее эвакуироваться и тем самым сохранить свои жизнь и здоровье", – сказала Верещук.

Контекст:

Россия оккупировала Крым, часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году. После нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 года российские оккупационные войска захватили часть территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской и Николаевской областей.

Министр образования Сергея Шкарлет в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что около 200 тыс. школьников находятся на временно оккупированных российским агрессором территориях.

По данным украинских властей, оккупанты привезли учителей из России на захваченные территории Украины. 

Теги: Россия, Украина, образование, война, оккупация, Алексей Гончаренко, Ирина Верещук, преступление, Купянск, ВСУ, вице-премьер, Страна, сотрудничество, школа
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