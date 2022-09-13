Воздушные силы ВСУ показали найденные под Балаклеей остатки российского истребителя Су-34

"На освободившихся территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты. Так, возле Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 "красный" из состава 47-го авиационного полка (Воронеж)", – говорится в сообщении.
ВС ВСУ опубликовали фото обломков, а также архивное фото самолета в летном состоянии.
Когда был сбит этот самолет, в сообщении не уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 13 сентября, потери российских оккупантов составили около 53 300 военных, 2175 танков, 244 самолета, 213 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".