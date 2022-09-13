Воздушные силы ВСУ показали найденные под Балаклеей остатки российского истребителя Су-34

По данным ВС ВСУ, этот самолет входил в состав 47-го авиационного полка ВКС РФ (Воронеж) Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

"На освободившихся территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты. Так, возле Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 "красный" из состава 47-го авиационного полка (Воронеж)", – говорится в сообщении.

ВС ВСУ опубликовали фото обломков, а также архивное фото самолета в летном состоянии.

Когда был сбит этот самолет, в сообщении не уточняется.

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