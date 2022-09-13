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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы ВСУ показали найденные под Балаклеей остатки российского истребителя Су-34

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По данным ВС ВСУ, этот самолет входил в состав 47-го авиационного полка ВКС РФ (Воронеж)
По данным ВС ВСУ, этот самолет входил в состав 47-го авиационного полка ВКС РФ (Воронеж)
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Остатки уничтоженного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 обнаружены возле освобожденного города Балаклея Харьковской области. Об этом 13 сентября сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ.

"На освободившихся территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты. Так, возле Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 "красный" из состава 47-го авиационного полка (Воронеж)", – говорится в сообщении.

ВС ВСУ опубликовали фото обломков, а также архивное фото самолета в летном состоянии.

Когда был сбит этот самолет, в сообщении не уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 13 сентября, потери российских оккупантов составили около 53 300 военных2175 танков, 244 самолета, 213 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: самолет, авиация, Харьковская область, Воронеж, истребители, самолеты, война России против Украины, Балаклея, Воздушные силы Украины, потери России
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